قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم مصريون.. ضبط 5 متهمين بالكويت استغلوا مشروعا خيريا لبيع التبرعات
الزمالك يتحرك لحل أزمة عبد الحميد معالي في المحكمة الرياضية الدولية
بوتين: أوروبا ستنهار من تلقاء نفسها
حسام موافي يكشف سبب الخمول وكثرة النوم ويحذر من قصور الغدة الدرقية
خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة
يتزعمها موظف بشركة للإتصالات.. القبض على عصابة تسرب بيانات العملاء
أعراضها متعددة والتشخيص يحتاج لفحص دقيق.. حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية
الكونغو تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا.. وجهود مستمرة لفحص المخالطين
عبد العاطي ومسعد بولس يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات ليبيا والسودان والقرن الأفريقي
باستثناء ماهان.. العراق: استئناف الرحلات لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف
مدبولي: إطلاق منصة أفريقية لتكون مساحة مستدامة للحوار والتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص
مدبولي: أفريقيا تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة النظر في مفهوم ممرات التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليه جنوب نابلس

إصابة فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليه جنوب نابلس
إصابة فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليه جنوب نابلس
أ ش أ

أصيب فلسطيني بجروح، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الجمعة/ عليه بالضرب في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس عميد أحمد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لمواطن (62 عاما) عقب اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، وجرى نقله للمستشفى.

وفي السياق، أغلق مستوطنون اليوم الجمعة، الطريق الرابط بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون شمالا، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل".

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين أقدموا على إغلاق الطريق بواسطة مركبة، قبل أم يقوموا بإغلاق بوابة حديدية ينصبها جيش الاحتلال في المكان.

من جانب آخر، أقدم مستوطنين على رفع أعلام الاحتلال فوق عدد من الميادين شمال مدينة رام الله، من بينهما العودة والريحان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقربا جنوب نابلس مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس عميد أحمد جنود الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

الدكتور السيد البدوي شحاتة

المستشار بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم الوفد

محمد خليل

أمين الشباب بالشعب الجمهوري: منتدى مصر 2026 يفتح الطريق من الحوار إلى صياغة رؤى وطنية تصنع المستقبل

النائب ياسر منصور قدح

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات

بالصور

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد