إصابة فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليه جنوب نابلس

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أصيب فلسطيني بجروح، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الجمعة/ عليه بالضرب في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس عميد أحمد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لمواطن (62 عاما) عقب اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، وجرى نقله للمستشفى.

وفي السياق، أغلق مستوطنون اليوم الجمعة، الطريق الرابط بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون شمالا، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل".

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين أقدموا على إغلاق الطريق بواسطة مركبة، قبل أم يقوموا بإغلاق بوابة حديدية ينصبها جيش الاحتلال في المكان.

من جانب آخر، أقدم مستوطنين على رفع أعلام الاحتلال فوق عدد من الميادين شمال مدينة رام الله، من بينهما العودة والريحان.