دول أوروبية تبحث طرح مخزونات الوقود الطارئة في الأسواق مع ارتفاع أسعار الديزل

تعقد دول أوروبية، اليوم الجمعة، اجتماعا لبحث إمكانية طرح مخزونات الوقود الطارئة، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والضغوط المتزايدة على الحكومات، بينما تحث الولايات المتحدة الدول الأوروبية على التحرك.

وحذرت واشنطن حلفاءها الأوروبيين من ضرورة ضخ المزيد من إمدادات الديزل أو مواجهة احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الوقود، وفقا لما أفاد به متحدث باسم المفوضية الأوروبية لشبكة "يورو نيوز".

وتأتي هذه المناقشات في وقت يشهد فيه سوق الديزل نقصا متزايدا قبيل فصل الشتاء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين وأثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن، أمس الخميس، إن الإفراج عن مخزونات الطوارئ مجددا "أحد الاحتمالات المطروحة"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يناقش مع جميع أعضاء وكالة الطاقة الدولية، وليس الولايات المتحدة فقط، التوقيت المناسب للإفراج عن هذه المخزونات.

وأضاف يورجنسن "لقد استخدمناها من قبل، ومن المرجح أن نستخدمها مرة أخرى".

وأكدت أيرلندا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عقد الاجتماع اليوم الجمعة؛ فيما قال متحدث باسم وزارة المناخ والطاقة والبيئة الأيرلندية إن سوق الديزل يشهد "ضغوطا شديدة"، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في أنحاء العالم.

وأوضح المتحدث أن أيرلندا تنسق مع دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية "لتقييم الوضع" و"بحث التدابير المناسبة" للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن تشارك وكالة الطاقة الدولية في المناقشات، وهي الوكالة التي نسقت تحركا جماعيا في مارس الماضي لدعم أسواق النفط عقب الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قد دعا أيضا الدول الأوروبية إلى الاستفادة من مخزوناتها من الديزل.

ولم يتم اللجوء إلى هذه المخزونات منذ أول عملية إفراج طارئة عن النفط نفذتها الوكالة في مارس الماضي، عندما تم طرح 400 مليون برميل من النفط في الأسواق.

وفي ظل تصاعد الضغوط، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا خلال الليل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث وضع الطاقة العالمي، وفقا للرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن البلدين يتشاركان "مصلحة مشتركة" في اتخاذ إجراءات منسقة "دون فرض قيود على الصادرات".

كما بحث ماكرون القضية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث شددت المحادثات على "ضرورة العمل معا لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود" و"ضمان توافر المنتجات المكررة على مستوى العالم".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن مؤتمرا عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع، التي تتولى فرنسا رئاستها حاليا، سيعقد "في أقرب وقت ممكن"، بهدف تنسيق الإجراءات الرامية إلى تخفيف ضغوط الأسعار وضمان إمدادات النفط الخام والمنتجات المكررة داخل دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.