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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل مشروب مسائي لخفض ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم
ضغط الدم
نهى هجرس

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد ترغب في معرفة المزيد عن تغييرات نمط الحياة التي قد تُساعدك، يُمكن لنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام أن يُؤثرا بشكل كبير على صحة قلبك.

تشير الأبحاث إلى أن بعض المشروبات قد تُساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم. 

مشروبات طبيعية تساعدك على خفض ضغط الدم المرتفع 

1. حليب خالي الدسم

يحتوي الحليب الخالي من الدسم على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن معروفة بقدرتها على خفض ضغط الدم، وقد أظهرت بعض الدراسات أن شرب الحليب، وخاصة الحليب الخالي من الدسم، يومياً قد يساعد على خفض ضغط الدم مع مرور الوقت، وقد يحدث هذا التحسن في غضون أربعة أسابيع فقط

2. عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة مثل الليكوبين، والتي ثبت أن لها فوائد صحية متعددة، وقد وجدت إحدى الدراسات العلمية أن عصير الطماطم يخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي). ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر والذين تناولوا 200 مل من عصير الطماطم يوميًا (أقل بقليل من كوب واحد)، لاحظوا تحسنًا في ضغط الدم الانقباضي لديهم على مدار عام.

3. عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر على النترات، التي تُحسّن تدفق الدم في الجسم، وقد أظهرت تجربة سريرية أن تناول ما يزيد قليلاً عن كوبين من عصير الشمندر مرة واحدة يومياً يُساهم في خفض ضغط الدم . 

يُمكن لعصير الشمندر أن يُساعد على خفض ضغط الدم بشكل فوري تقريبًا: إذ يُمكن أن يحدث الانخفاض في غضون 30 دقيقة فقط من شربه، وقد يستمر هذا التأثير لمدة 24 ساعة تقريبًا .،قد يكون للاستهلاك اليومي تأثيرٌ أطول أمدًا في خفض ضغط الدم.

ضغط الدم خفض ضغط الدم طرق طبيعية لخفض ضغط الدم الشمندر عصير الطماطم

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