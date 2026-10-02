أفضل الطرق لتبخير المنزل يوم الجمعة.. خطوات بسيطة لرائحة منعشة

يحرص كثير من الأشخاص على تبخير المنزل يوم الجمعة، خاصة بعد الانتهاء من التنظيف وترتيب الغرف، للحصول على رائحة عطرة ومنعشة في أرجاء المنزل.

أفضل طرق تبخير المنزل

يمكن البدء بتنظيف المنزل وفتح النوافذ لفترة قصيرة لتجديد الهواء، ثم وضع كمية مناسبة من البخور على المبخرة المخصصة لذلك.

ويفضل المرور بالمبخرة في أرجاء المنزل بهدوء، مع التركيز على الأماكن التي تتجمع فيها الروائح، مثل غرف المعيشة والممرات.

كما يمكن اختيار روائح مختلفة من البخور حسب الرغبة، مثل العود أو المسك أو الروائح العطرية الأخرى.

تبخير المنزل بعد التنظيف

يفضل البعض تبخير المنزل بعد الانتهاء من أعمال التنظيف، حتى تختلط رائحة البخور بالهواء النظيف وتنتشر الرائحة بصورة أفضل.

ومن المهم عدم الإفراط في كمية البخور، مع الحرص على تهوية المنزل وعدم ترك المبخرة أو الفحم دون مراقبة.