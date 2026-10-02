لا تأكل ليلا.. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

لا يوجد نظام غذائي أو دواء واحد يناسب جميع المصابين بمتلازمة القولون العصبي، ولكن هناك بعض الأمور التي قد تساعد في تخفيف الأعراض أو تجنب تفاقمها في حال تشخيص الإصابة بهذه المتلازمة.

نصائح لمرضى القولون العصبى

- حاول اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

- دوّن في مفكرة ما تأكله وأي أعراض تظهر عليك – حاول تجنب الأشياء التي تُثير متلازمة القولون العصبي لديك

- حاول شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من السوائل (حوالي 1.5 لتر) يوميًا، مثل الماء أو المشروبات غير المحتوية على الكافيين مثل شاي الأعشاب.

- حاول إيجاد طرق للاسترخاء

- مارس الكثير من التمارين الرياضية

- جرب تناول البروبيوتيك لمدة شهر - فقد يساعد ذلك في تخفيف أي أعراض ناتجة عن تغيرات في بكتيريا الأمعاء كيفية تخفيف الانتفاخ والتقلصات والغازات

- للمساعدة في تخفيف أعراض مثل الانتفاخ والتقلصات والغازات: تناول الشوفان بانتظام

- تناول ما يصل إلى ملعقة كبيرة من بذور الكتان (كاملة أو مطحونة) يومياً

- تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها (مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط والكرنب والفاصوليا والبصل).

- تناول طعامك ببطء، امضغ طعامك جيداً قبل بلعه حتى تبتلع كمية أقل من الهواء وتتمكن من إدراك شعورك بالشبع بشكل أفضل.

- تناول وجبات أصغر حجماً.

- تناول الطعام باعتدال لتجنب امتلاء معدتك، قد يؤدي امتلاء المعدة إلى ارتجاع المريء، حيث يرتد الطعام والأحماض إلى المريء.

- حدد موعداً للنوم لأمعائك. قلل من كمية الطعام التي تتناولها ليلاً.

- إدارة التوتر، تعلّم طرقًا صحية للحدّ من التوتر، مثل تمارين التنفس الاسترخائي، والتأمل، والرياضة، قد يؤثر التوتر على عملية الهضم.

- تناول الطعام في نفس الأوقات كل يوم، قد يكون جهازك الهضمي في أفضل حالاته عند اتباع جدول زمني