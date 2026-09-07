نبيل فهمي: هناك محاولة للم شمل الدول العربية بعقلانية ومنطق

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجود توافق بين الوفود العربية على القرارات المطروحة خلال أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شهدت مناقشة سبل لم الشمل العربي ورأب الصدع والتعامل مع مختلف القضايا العربية.

وقال نبيل فهمي، خلال مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر شاشة «الفضائية المصرية الأولى»، إن الوفود العربية توصلت قبل بداية الاجتماعات إلى توافق بشأن القرارات، موضحًا أن هناك توافقًا حول مختلف القضايا المطروحة، ومنها السودان واليمن وسوريا وغيرها من الملفات العربية.

وأضاف أن هناك محاولة للم شمل الدول العربية بعقلانية ومنطق والتحرك إلى الأمام، مشيرًا إلى أن «الأهداف الاستراتيجية أقرب من اختلافاتنا التكتيكية».

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أي ضرر يلحق بأي دولة عربية ينعكس سلبًا على باقي الدول العربية، كما أن أي عائد إيجابي لأي طرف عربي، حال استغلاله بصورة جيدة، يمكن أن ينعكس إيجابًا على باقي الدول.

وأشار نبيل فهمي إلى أهمية تطوير وإصلاح العالم العربي والجامعة العربية باعتبارها مؤسسة أساسية للعالم العربي، مؤكدًا أن هذا الهدف طموح ومشروع، ويحتاج إلى العمل المستمر على التطوير والإصلاح.

وأكد وجود قناعة بأن الأمن القومي للدول العربية يواجه تحديات وتهديدات، إلى جانب قناعة بأهمية العمل العربي الجماعي والأمني والتكامل بين الدول، مع احترام كامل للقرار السيادي لكل دولة عربية، سواء في إطار العمل العربي الجماعي أو أي جهد يتم على مستوى عدد من الدول.