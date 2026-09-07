نبيل فهمي: مبادرة لإنشاء مرصد للمخالفات الإسرائيلية ونشرها للرأي العام

قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد في مناخ من القلق والجدية البالغة، مشددًا على أن كل العالم العربي يشعر حاليًا بقلق بسبب الاضطرابات الدولية وما تشهده المنطقة من محاولات غير مشروعة لإعادة تشكيل المنطقة، من تجاوزات واستخدام القوة عبر الحدود، وهو ما ينطبق على ما يتعلق بفلسطين وسوريا ولبنان.

وشدد خلال مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول الـعـربـيـة عـلـى الـمـسـتـوى الوزاري، المُذاع عبر شاشة «الفضائية المصرية الأولى»، على أنه خلال أعمال الاجتماع تم التطرق للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، موضحًا أن تم التأكيد على أنه لابد من السلام مع الجميع على أساس القانون والحق والعدل، مشيرًا إلى أنه تم التطرق ايضًا خلال الاجتماع للحديث عن التجاوزات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ونوه أن الجميع أكد على أنه لابد أن يكون هناك أفعال لا أقوال بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.. وتم التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات محددة بشأن ممارسات إسرائيل في القدس المحتلة، موضحًا أن هناك مبادرة عربية بإنشاء صندوق لخلق مرصد للمخالفات الإسرائيلية ونشرها ووضعها أمام الرأي العام كعلامات بازرة.