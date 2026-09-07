قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قسطين في أكتوبر وفبراير| بالأرقام ننشر تفاصيل أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027
نشاط ملاحي متباين.. ارتفاع عبور باب المندب وتراجع حاد في هرمز خلال 72 ساعة
الكرملين: بوتين يقدر جهود ترامب لحل النزاع في أوكرانيا ويعرب عن امتنانه لالتزامه بالسلام
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
كان يتواصل مع زوجته.. القبض على عامل هدد شخصا بعد فضح أمره بالإسكندرية
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الجهاد» الإرهابية لـ 23 سبتمبر
القبض على شخص ادعى محاولة سرقة زوج طليقته له في القاهرة
بجوائز ربع مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان
هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه؟
تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية
رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نبيل فهمي: مبادرة لإنشاء مرصد للمخالفات الإسرائيلية ونشرها للرأي العام

نبيل فهمي: مبادرة عربية بإنشاء صندوق لخلق مرصد للمخالفات الإسرائيلية ونشرها ووضعها أمام الرأي العام
نبيل فهمي: مبادرة عربية بإنشاء صندوق لخلق مرصد للمخالفات الإسرائيلية ونشرها ووضعها أمام الرأي العام
شيماء جمال

قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد في مناخ من القلق والجدية البالغة، مشددًا على أن كل العالم العربي يشعر حاليًا بقلق بسبب الاضطرابات الدولية وما تشهده المنطقة من محاولات غير مشروعة لإعادة تشكيل المنطقة، من تجاوزات واستخدام القوة عبر الحدود، وهو ما ينطبق على ما يتعلق بفلسطين وسوريا ولبنان.

وشدد خلال مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول الـعـربـيـة عـلـى الـمـسـتـوى الوزاري، المُذاع عبر شاشة «الفضائية المصرية الأولى»، على أنه خلال أعمال الاجتماع تم التطرق للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، موضحًا أن تم التأكيد على أنه لابد من السلام مع الجميع على أساس القانون والحق والعدل، مشيرًا إلى أنه تم التطرق ايضًا خلال الاجتماع للحديث عن التجاوزات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ونوه أن الجميع أكد على أنه لابد أن يكون هناك أفعال لا أقوال بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.. وتم التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات محددة بشأن ممارسات إسرائيل في القدس المحتلة، موضحًا أن هناك مبادرة عربية بإنشاء صندوق لخلق مرصد للمخالفات الإسرائيلية ونشرها ووضعها أمام الرأي العام كعلامات بازرة.

نبيل فهمي الجامعة العربية جامعة الدول العربية أمين عام الجامعة العربية اسرائيل فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

خلال

وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية “AIIB” والشراكة والاستثمار

وزير الخارجية

وزير الخارجية يطالب بالإسراع في الإفراج عن البحارة المحتجزين قبالة سواحل الصومال

وظائف

30 ألف جنيه.. وظائف جديدة متاحة اعرف طرق التقديم

بالصور

تحذير لمستخدمي إنستجرام.. صورك قد تحصل على علامة الذكاء الاصطناعي بالخطأ

إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

مع عودة المدارس.. طريقة عمل لانشون الفراخ | زى الجاهز

لانشون الفراخ
لانشون الفراخ
لانشون الفراخ

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد