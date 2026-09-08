قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
الجارديان: تهجير الفلسطينيين لم يعد كلامًا أصبح واقعا تمارسه إسرائيل يوميًا
توقعات بإعلان كندا وفرنسا وبريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة لاعبيه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، في افتتاح مشوار الفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ويستقبل ريال مدريد نظيره الإيطالي على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى الفريق الملكي إلى استعادة توازنه سريعًا بعد البداية غير المتوقعة التي تعرض لها في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بعدما سقط أمام ريال بيتيس بهدف دون مقابل.

غياب أردا جولر

وشهدت قائمة ريال مدريد عددًا من الغيابات البارزة، في مقدمتها التركي أردا جولر، إلى جانب البرتغالي برناردو سيلفا، والفرنسي إدواردو كامافينجا، فضلًا عن حارس المرمى الأوكراني أندريا لونين.

في المقابل، حملت القائمة أخبارًا إيجابية بعودة عدد من اللاعبين إلى حسابات مورينيو، حيث يستعد كل من تياجو بيتارتش، إندريك وتشواميني لتسجيل ظهورهم الأول مع الفريق خلال الموسم الحالي، عقب تعافيهم من الإصابات.

قائمة ريال مدريد كاملة أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ميستري، خافي نافارو.

خط الدفاع: دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، تياجو بيتارتش، كايسترو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي، إندريك.

ويأمل ريال مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال أوروبا، بينما يبحث إنتر ميلان عن العودة من العاصمة الإسبانية بنتيجة إيجابية في مستهل مشواره بالبطولة.

قائمة ريال مدريد ريال مدريد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا مورينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

ترشيحاتنا

شقق الإيجار

جهز ورقك من دلوقتي.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

محافظ القليوبية ومديرة المدرسة

الجلباب والإنفاق من المال الخاص.. محافظ القليوبية يفجر مفاجأة عن جولته بالمدارس

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد