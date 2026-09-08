مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة لاعبيه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، في افتتاح مشوار الفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ويستقبل ريال مدريد نظيره الإيطالي على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى الفريق الملكي إلى استعادة توازنه سريعًا بعد البداية غير المتوقعة التي تعرض لها في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بعدما سقط أمام ريال بيتيس بهدف دون مقابل.

غياب أردا جولر

وشهدت قائمة ريال مدريد عددًا من الغيابات البارزة، في مقدمتها التركي أردا جولر، إلى جانب البرتغالي برناردو سيلفا، والفرنسي إدواردو كامافينجا، فضلًا عن حارس المرمى الأوكراني أندريا لونين.

في المقابل، حملت القائمة أخبارًا إيجابية بعودة عدد من اللاعبين إلى حسابات مورينيو، حيث يستعد كل من تياجو بيتارتش، إندريك وتشواميني لتسجيل ظهورهم الأول مع الفريق خلال الموسم الحالي، عقب تعافيهم من الإصابات.

قائمة ريال مدريد كاملة أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ميستري، خافي نافارو.

خط الدفاع: دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، تياجو بيتارتش، كايسترو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي، إندريك.

ويأمل ريال مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال أوروبا، بينما يبحث إنتر ميلان عن العودة من العاصمة الإسبانية بنتيجة إيجابية في مستهل مشواره بالبطولة.