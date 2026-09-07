عمرو أديب: أطلب من أغنياء القليوبية التبرع لترميم المدارس التي دخلها محافظ القليوبية اليوم

علق الإعلامي عمرو أديب، على جولة محافظ القليوبية في المدارس قبل بدء العام الدراسي .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”: "أطلب من أغنياء القليوبية التواصل معنا والتبرع بترميم المدارس التي دخلها محافظ القليوبية اليوم".

وتابع عمرو أديب: "المعلمين بتوعنا في القليوبية ممكن يخشوا في يومين ويخلوا المدارس المتهالكة اللي في القليوبية أحسن حاجة".

وأكمل عمرو أديب: "المحافظ ده نزل مدرستين وكنت أتخيل إن نماذج النوعية دي من المدارس اللي الديسكات متهالكة والزبالة موجودة فيها انتهت".

