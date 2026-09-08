بريطانيا تحذر إسرائيل: لن نقف متفرجين على تقويض حل الدولتين

حذّرت الحكومة البريطانية من أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية وتُقوّض حل الدولتين، مؤكدة أن لندن لن تكتفي بالمراقبة أمام ما وصفته بتغيير الواقع على الأرض.

ويأتي الموقف البريطاني في ظل تصاعد المخاوف الدولية من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وما يترتب عليه من تداعيات على مستقبل الضفة الغربية وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية البريطانية أن استمرار الاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب يهددان الأساس الجغرافي والسياسي لحل الدولتين، مشددة على ضرورة الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتعكس التصريحات البريطانية ضغوطًا دبلوماسية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات التي ترى دول غربية أنها تزيد من صعوبة الوصول إلى حل سياسي للصراع.



