في عيد الفلاح.. محافظ السويس يكرم المزارعين المتميزين

احتفلت محافظة السويس بعيد الفلاح المصري من خلال تكريم عدد من المزارعين والفلاحين المتميزين بالقطاع الريفي وقرى شباب الخريجين، إلى جانب عدد من العاملين والمهندسين الزراعيين المتميزين، تقديرًا لدورهم وجهودهم في دعم القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أُقيم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة السويس، بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، والنائب إبراهيم عبد الله، عضو مجلس الشيوخ، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة حنان عبد اللطيف، مدير مديرية الزراعة بالسويس، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة

محافظ السويس يكرم المزارعين في عيد الفلاح

وخلال الاحتفال سلم اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، شهادات تقدير للمزارعين والفلاحين المكرمين تقديرا لجهودهم المخلصة وعطائهم المستمر، ودورهم في دعم زملائهم والمساهمة في الارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز مسيرة التنمية داخل المحافظة

وأكد محافظ السويس أن الفلاح المصري يمثل عصب التنمية وركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، مشيدا بما يقدمه المزارعون من جهود متواصلة وعطاء مستمر من أجل خدمة الوطن والحفاظ على الإنتاج الزراعي

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تضع الفلاح والقطاع الزراعي على رأس أولوياتها، باعتبار الزراعة أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

محافظ السويس يشدد على حماية الأراضي الزراعية

وشدد اللواء هاني رشاد على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة وعدم التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية ومصدرا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والتوسع في تطبيق أساليب الزراعة والري الحديثة

وأوضح أن الاعتماد على التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة والري يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات أكبر من الإنتاج

دعم الفلاح وتحسين مستوى معيشته

وأكد محافظ السويس أن أجهزة الدولة تعمل على توفير مختلف الإمكانات والخدمات والتيسيرات اللازمة لدعم الفلاحين والمزارعين، وتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية للوصول إلى الأسواق الخارجية

وأشار إلى أن دعم القطاع الزراعي لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج، وإنما يمتد إلى تحسين المستوى المعيشي للفلاح وأسرته، وتوفير الخدمات والمعدات والتيسيرات التي تساعده على تطوير نشاطه الزراعي

محافظ السويس يفتح الباب أمام مطالب المزارعين

وأعلن محافظ السويس استعداد المحافظة الكامل لاستقبال مقترحات ومطالب المزارعين، والعمل على دراستها والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومن بينها البنك الزراعي المصري، بما يسهم في توفير الخدمات والمعدات والتيسيرات التي يحتاج إليها الفلاحون والمزارعون

كما أكد أهمية استمرار التعاون بين محافظة السويس ومديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية، لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى التنمية في القطاع الريفي

عيد الفلاح.. مناسبة لتكريم عطاء المصريين

وثمن اللواء هاني رشاد الدور الوطني والحيوي الذي يقوم به الفلاح المصري، مؤكدًا أن الاحتفال بـعيد الفلاح يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن تقدير الدولة والمجتمع لما قدمه الفلاحون المصريون على مدار التاريخ من جهود أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي

ويرتبط عيد الفلاح المصري بتاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر يوم 9 سبتمبر عام 1952، بعد 45 يومًا من قيام ثورة 23 يوليو، ليصبح هذا اليوم مناسبة سنوية للاحتفاء بالفلاح المصري وتكريمه تقديرا لدوره في المجتمع والاقتصاد الوطني



