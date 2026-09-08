مركز خدمات تمريضية غير مرخص في سوهاج يديره حاصل على دبلوم صنايع

كشف الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة في سوهاج، تفاصيل ضبط حاصل على دبلوم صنايع يدير مركز خدمات تمريضية غير مرخص.



وقال أحمد رفعت في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أثناء المرور والمتابعة الدورية للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تم المرور على عدد من الوحدات الصحية ".



وتابع احمد رفعت :" رصدنا تواجد مركز خدمات تمريضية غير مرخص وتم اكتشاف قيام حاصل على دبلوم صنايع بانتحال صفة ممرض ".

واكمل احمد رفعت :" بالاضطلاع على كافة التفاصيل تبين أن من يدير هذا المركز حاصل على دبلوم صنايع ولم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة ".

