الضرائب: المطاعم والكافيهات المرخصة سياحيا والسلاسل التجارية تخضع للقيمة المضافة

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا، إلى جانب السلاسل التجارية، تخضع لضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن من حق كل عميل الاطلاع على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة داخل المطعم أو الكافيه.

وقال سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيًا لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

خضوع المنشأة للضريبة.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أهمية معرفة العميل موقف المنشأة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن من حقه الاطلاع على شهادة التسجيل للتأكد من خضوع المنشأة للضريبة.