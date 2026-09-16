الرئاسة اللبنانية: عون يلتقي ملك الأردن في باريس ويشكر بلاده على دعم لبنان والجيش

التقى الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، عقب وصوله إلى العاصمة الفرنسية (باريس)، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين .

وأدان الرئيس عون، خلال اللقاء، الاعتداءات التي استهدفت الأردن أخيرا، معربا عن تقديره للدعم الذي قدمه الأردن إلى الجيش اللبناني، ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

كما شكر الرئيس عون الأردن على الجسر البري للمساعدات الذي وفره للبنان عقب الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أهمية هذا الدعم في مساندة لبنان.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، في ضوء توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم عقب انعقاد اللجنة المشتركة العليا في يناير الماضي، حيث دعا الرئيس عون إلى العمل على تطبيق مضمون هذه الاتفاقيات وتعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته، أكد العاهل الأردني استمرار دعم بلاده للبنان، وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتأييده للمواقف اللبنانية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، ولا سيما المفاوضات الجارية لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.

واتفق الرئيس عون والعاهل الأردني على استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين بشأن مختلف التطورات والمواقف ذات الاهتمام المشترك.