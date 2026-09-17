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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجنيه الإسترليني يتراجع قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم

الجنيه الإسترليني يتراجع قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم
الجنيه الإسترليني يتراجع قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم
أ ش أ

تراجع الجنيه الإسترليني قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماعه المقرر اليوم الخميس.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.5% أمام الدولار إلى نحو 1.338 دولار، متأثرًا بقوة العملة الأمريكية بعدما رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال اجتماعه الأربعاء.

ومن المتوقع أن تكون هذه المرة السادسة على التوالي التي تُبقي فيها لجنة السياسة النقدية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، المعدلات دون تغيير عند 3.75%، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر الماضي.

وسيؤدي القرار، حال صدوره، إلى بقاء بنك إنجلترا خارج مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين صوّتا على رفع تكاليف الاقتراض خلال الشهر الجاري.

ويأتي اجتماع البنك البريطاني بعد صدور بيانات رسمية الأربعاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى 3.1% في أغسطس.

واستقر الجنيه الإسترليني تقريبًا أمام اليورو خلال تعاملات الخميس عند نحو 1.167 يورو.

وقال جوناثان برايور، رئيس الأسواق الخاصة لدى شركة «ماريكس»، إن الجنيه «لا يزال في وضع صعب للغاية» في ظل ارتفاع التضخم، مضيفًا أن ذلك يضع بنك إنجلترا أمام «مهمة بالغة التعقيد».

أداء مؤشرات الأسهم البريطانية

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.63% إلى 10756.1 نقطة، فيما صعد مؤشر فوتسي 250 بنسبة 0.34% إلى 24151.21 نقطة.

كما زاد مؤشر فوتسي لجميع الأسهم بنسبة 0.60% إلى 5788.29 نقطة، وارتفع مؤشر سمول كاب بنسبة 0.27% إلى 8064.25 نقطة.

وصعد مؤشر إيه آي إم بنسبة 0.08% إلى 788.96 نقطة.

تراجع الجنيه الإسترليني بنك إنجلترا أسعار الفائدة استمرار ارتفاع التضخم

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