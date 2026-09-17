خبير إستراتيجي: جيش الاحتلال يصعّد في جنوب لبنان بالغارات والتدمير والتجريف

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل التصعيد في جنوب لبنان، داخل المنطقة الصفراء وبمحاذاتها، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات التدمير والتجريف، فضلًا عن التسبب في حالات نزوح جديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش اللبناني يواصل، في الجنوب، ولا سيما في المناطق التجريبية، تنفيذ مهامه والاضطلاع بكامل مسؤولياته وفقًا لاتفاق الإطار، وبناءً على أوامر القيادة والسيادة العسكرية وتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار العمل على تطبيق الاتفاق.

وأوضح أن قيادة الجيش اللبناني أصدرت مؤخرًا بيانًا أعلنت فيه عددًا من الإجراءات التي اتخذتها، من بينها إقامة ستة حواجز ثابتة، إضافة إلى نقاط مراقبة داخل المناطق التجريبية، فضلًا عن تسيير دوريات راجلة.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا منع وجود الجماعات المسلحة والأنشطة غير المصرح بها وفقًا للقانون، ومصادرة 1818 قطعة، من بينها منصات إطلاق صواريخ وصواريخ ومسيرات، إلى جانب تفتيش المنازل وفقًا للقانون اللبناني.