جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال عنصر من حركة فتح في طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» اعتقال شخص قالا إنه ينتمي إلى حركة فتح، خلال عملية أمنية نفذتها قوات خاصة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية صباح اليوم.

وبحسب بيان الجيش والشاباك، شاركت قوات من وحدة «دوفدوفان» في العملية، التي قادها لواء إفرايم وبإسناد وتوجيه استخباراتي من جهاز الشاباك.

وأضاف البيان أن القوات نفذت خلال الأسابيع الماضية أنشطة استخباراتية وعمليات ميدانية بهدف تحديد مكان المطلوب، قبل أن تتمكن من اعتقاله صباح اليوم.

وذكر الجيش أن المعتقل، محمد إبراهيم، كان مطلوبًا للاشتباه في تورطه بأنشطة وصفها بأنها «إرهابية»، من بينها التخطيط لهجمات وتنفيذها والاتجار بالأسلحة.