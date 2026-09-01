وكيل نقابة الصحفيين: مصر تبني شراكات اقتصادية مع القوى الفاعلة دوليا قائمة على المصالح المشتركة

كشف أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير روزا اليوسف، ووكيل نقابة الصحفيين، أن الشراكة بين مصر والصين هي شراكة بين حضارتين ضاربتا بجذورهما في عمق التاريخ الإنساني.

وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الصينية.

وأكد أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير روزا اليوسف، أن العلاقة بين مصر والصين شراكة تنموية وفي مجال التصنيع وليس مجرد علاقة في الاستيراد والتصدير.

ولفت إلى امتلاك مصر تاريخ وحضارة واتفاقيات مع الشرق والغرب وعمالة كثيفة وموقع جغرافي جاذب ومتميز، موضحا أن مصر تكسب من الشراكة مع الصين خلق فرص عمل وضخ استثمارات مباشرة ونقل الصناعات الصينية إلى مصر.

واستطرد أنه بعد فترة سيكون لدينا طاقة بشرية تمتلك التكنولوجيا الصناعية الصينية، موضحًا أن مصر نوعت مصادر السلاح بين الصيني والفرنسي والروسي وباتت خارج سيطرة أي قوى عالمية يمكن أن تتحكم في قطع الغيار.

واختتم أن تنويع مصادر السلاح يعزز قدرتك الدفاعية ، موضحا أن مصر تبني شراكات اقتصادية مع القوى الفاعلة دوليا قائمة على المصالح المشتركة.