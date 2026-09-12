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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة في إصابة ياسر إبراهيم.. موعد عودة مدافع الأهلي

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام تطورات إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة Modern MTI، إن ياسر إبراهيم لا يزال يعاني من تورم في الكاحل، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي لم يقم بتقييم الإصابة بالشكل الكافي حتى الآن.

وأوضح أن التورم من المتوقع أن يتلاشى غدًا، على أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف بشكل أكثر دقة على طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تؤكد أن إصابة ياسر إبراهيم لن تستغرق وقتًا طويلًا، متوقعًا عودة مدافع الأهلي للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

أمير هشام ياسر إبراهيم الأهلي

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