قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: العراق يقر بانطلاق الهجمات ضد خط النفط السعودي من أراضيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

 أعلنت الحكومة العراقية، اليوم “السبت”، أن الهجمات التي استهدفت خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي انطلقت من داخل الأراضي العراقية، مؤكدة فتح تحقيق في ملابسات الهجمات، واتخاذ إجراءات بحق مسؤولين عسكريين على خلفية الواقعة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ Thehill” الأمريكية.

 وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن السلطات أمرت بإجراء تحقيق في أداء قيادة العمليات بمحافظة ميسان، كما قررت إعفاء قائدها من منصبه، بعدما خلصت التحقيقات الأولية إلى أن الهجمات على السعودية انطلقت من موقع داخل المحافظة.

يأتي ذلك بعد إعلان السعودية، أمس الجمعة، إغلاق خط أنابيب النفط الرئيسي الممتد عبر أراضيها، في خطوة وصفَتها الرياض بأنها «إجراء احترازي».

كانت وزارة الخارجية السعودية قد اتهمت طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية بتنفيذ الهجمات، مؤكدة أن المملكة لن ترد عسكرياً في الوقت الراهن، لمنح الحكومة العراقية فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

أهمية خط الأنابيب السعودي

ويُعد خط أنابيب «الشرق-الغرب» من أهم مسارات نقل النفط في السعودية، إذ يتيح تصدير الخام عبر ميناء على البحر الأحمر، بعيداً عن مضيق هرمز الذي تأثرت حركة الملاحة فيه جراء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ارتفعت صادرات النفط السعودية عبر ميناء البحر الأحمر بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب، ما زاد من الأهمية الاستراتيجية لخط الأنابيب بالنسبة إلى سوق الطاقة العالمية.

وتأتي الهجمات في ظل تصاعد نشاط فصائل مسلحة عراقية مدعومة من إيران، والتي نفذت خلال الأشهر الماضية هجمات استهدفت مصالح مرتبطة بالولايات المتحدة داخل العراق وخارجه، بالتزامن مع تنسيق متزايد مع جماعة الحوثيين في اليمن.

النفط يتجاوز 100 دولار

وتزامن التصعيد مع عودة أسعار النفط الخام إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الاضطرابات في المنطقة إلى مزيد من الضغوط على أسواق الطاقة.

كما أثارت سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية في اليمن مخاوف إضافية بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، واحتمال تأثر حركة شحن النفط والسلع عبر أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

ويرى محللون أن استمرار الاضطرابات في مسارات تصدير النفط قد يمنح إيران ورقة ضغط إضافية في أي مفاوضات محتملة، خصوصاً مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

العراق يغلق معبرين حدوديين مع إيران

وفي تطور آخر، أغلقت السلطات العراقية معبرين حدوديين رئيسيين مع إيران، ما أدى إلى تعليق حركة المسافرين والتبادل التجاري عبرهما حتى إشعار آخر، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقال نائب محافظ خوزستان الإيرانية، ولي الله حياتي، إن المسؤولين العراقيين أبلغوا الجانب الإيراني بإغلاق معبري «شلامجة» و«جذابة».

ودعا حياتي التجار وسائقي الشاحنات والمسافرين إلى عدم التوجه إلى المعبرين إلى حين صدور تعليمات جديدة، مشيراً إلى أن السلطات ستعلن مزيداً من التفاصيل بشأن الوضع.

ويُعد معبرا «شلامجة» و«جذابة» من أبرز المعابر البرية الرسمية بين إيران والعراق، ويشهدان حركة نشطة للمسافرين والبضائع بين البلدين.

الحكومة العراقية خط أنابيب نفطي سعودي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الهجمات على السعودية وزارة الخارجية السعودية معبرا «شلامجة» و«جذابة» إيران مضيق هرمز أسعار النفط السعودية العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

البنك الاهلي

علي حمدي: أتمنى التتويج ببطولة مع البنك الأهلي.. والدوري بلا مفاجآت هذا الموسم

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لإنه مختلف

طرابزون

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-9-2026 والقنوات الناقلة

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد