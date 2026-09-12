ضبط مالك مطعم استغل المنور الخاص بالعقار محل سكنه بدون ترخيص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من مالك مطعم لقيامه باستغلال المنور الخاص بالعقار محل سكنه الكائن بمنطقة الساحل بالقاهرة كمطبخ وصالة طعام للمحل ملكه "بدون ترخيص" .

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك المطعم المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وتبين أن المطعم المشار إليه مكون من جزئين ، الأول المطعم الرئيسى "له تراخيص سارية" ، أما الجزء الثانى فهو عبارة عن الملحق للمحل الخاص بالمطبخ وصالة الطعام بالبدروم الخاص بالعقار ، وتبين عدم وجود تراخيص وعدم إستيفاء إشتراطات الحماية المدنية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المطعم بالتنسيق مع الجهات المعنية .