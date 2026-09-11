قبل بدء الدراسة بساعات|افتتاح مدرسة يابانية جديدة للغات بالمقطم..والتقديم عبر هذا الرابط

قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بنظام اللغات بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية إلى (١٠٣) مدارس على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، وفي ضوء ما يقدمه هذا النموذج من تجربة تعليمية متميزة تجمع بين التحصيل الأكاديمي وبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدرسة الجديدة تقع بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم، وتبدأ استقبال الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن افتتاح المدرسة الجديدة يأتي في إطار خطتها للتوسع في إتاحة هذا النموذج التعليمي أمام أكبر عدد من الطلاب بمختلف المحافظات، والاستجابة للإقبال المتزايد من أولياء الأمور على الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص التعليمية المتميزة وتوسيع نطاق الاستفادة منها جغرافيًا.

وفي هذا السياق، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المدارس المصرية اليابانية تتميز بتقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين المناهج الدراسية المصرية وأنشطة “التوكاتسو” اليابانية، بما يعزز بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية، ويرسخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، إلى جانب الاهتمام بالتحصيل الأكاديمي داخل بيئة تعليمية متطورة ومحفزة.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا النموذج يستند إلى التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات والممارسات التربوية اليابانية وتطبيقها بما يتناسب مع منظومة التعليم المصرية، بما يعكس أحد النماذج المتميزة للتعاون بين البلدين في تطوير العملية التعليمية والاستثمار في بناء الإنسان.

كما تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة الجديدة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا وفق الشروط والضوابط المعلنة، من خلال الموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية عبر الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصلة التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز إتاحة هذا النموذج التعليمي المتميز في نطاق جغرافي أوسع، ويوفر المزيد من الفرص أمام الطلاب للاستفادة من تجربة تعليمية تجمع بين جودة التعليم وبناء الشخصية وتنمية المهارات.