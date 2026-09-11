قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026/2027.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام الرسمي
الرئيس السيسي: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار
دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 هــ
وزير خارجية الاحتلال ينتقد كالاس بعد مقارنتها المستوطنات بشبه جزيرة القرم
دوري المحترفين| فوز وي ومالية كفر الزيات وتيم إف سي وتعادل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي بالجولة الرابعة
حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026
تحليل المخدرات شرط لشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها.. تعرف على ضوابط القانون
من 600 مليون إلى 2.6 مليار دولار.. أسامة كمال يكشف مفاجأة عن فاتورة المواد البترولية
القوات المسلحة اليمنية تحذر المدنيين من استخدام طريقَي تعز-المخا والمخا-ذو باب
بعد التعادل مع روما.. فنربخشة يستقر على قبول استقالة مدربه
حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة بأكتوبر
الاتحاد الألماني يقرر إلغاء عقوبة مدرب إلفيرسبيرج وتواجده أمام بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل بدء الدراسة بساعات|افتتاح مدرسة يابانية جديدة للغات بالمقطم..والتقديم عبر هذا الرابط

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بنظام اللغات بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية إلى (١٠٣) مدارس على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، وفي ضوء ما يقدمه هذا النموذج من تجربة تعليمية متميزة تجمع بين التحصيل الأكاديمي وبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدرسة الجديدة تقع بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم، وتبدأ استقبال الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن افتتاح المدرسة الجديدة يأتي في إطار خطتها  للتوسع في إتاحة هذا النموذج التعليمي أمام أكبر عدد من الطلاب بمختلف المحافظات، والاستجابة للإقبال المتزايد من أولياء الأمور على الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص التعليمية المتميزة وتوسيع نطاق الاستفادة منها جغرافيًا.

وفي هذا السياق، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المدارس المصرية اليابانية تتميز بتقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين المناهج الدراسية المصرية وأنشطة “التوكاتسو” اليابانية، بما يعزز بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية، ويرسخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، إلى جانب الاهتمام بالتحصيل الأكاديمي داخل بيئة تعليمية متطورة ومحفزة.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا النموذج يستند إلى التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات والممارسات التربوية اليابانية وتطبيقها بما يتناسب مع منظومة التعليم المصرية، بما يعكس أحد النماذج المتميزة للتعاون بين البلدين في تطوير العملية التعليمية والاستثمار في بناء الإنسان.

كما تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة الجديدة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا وفق الشروط والضوابط المعلنة، من خلال الموقع الرسمي للمدارس المصرية اليابانية عبر الرابط التالي:
https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  مواصلة التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز إتاحة هذا النموذج التعليمي المتميز في نطاق جغرافي أوسع، ويوفر المزيد من الفرص أمام الطلاب للاستفادة من تجربة تعليمية تجمع بين جودة التعليم وبناء الشخصية وتنمية المهارات.

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم المدارس المصرية اليابانية المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

المسقعة

طريقة عمل المسقعة المصرية باللحمة المفرومة.. اعرف المكونات

أصناف أكل بتزوّد وزنك وإنت مش واخد بالك

4 أصناف أكل تزيد وزنك وإنت مش واخد بالك.. رقم 3 مفاجأة

برج الميزان

أفضل هدايا لبرج الميزان.. أفكار أنيقة تناسب ذوقه الراقي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد