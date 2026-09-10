تشيلسي يقلب الطاولة على ليدز بسداسية مثيرة ويتأهل في كأس كاراباو

حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 6-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين «كأس كاراباو»، ليحجز البلوز مقعده في الدور المقبل.

وشهدت المباراة واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة، بعدما تأخر تشيلسي بهدفين دون رد في بداية الشوط الثاني، قبل أن ينتفض بقوة ويقلب تأخره إلى فوز كبير، في مباراة شهدت تسجيل 9 أهداف.

ليدز يتقدم بثنائية

بدأ ليدز يونايتد المباراة بشكل أفضل، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق طارق محرموفيتش، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه إلى شباك تشيلسي.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح برندن آرونسون في إضافة الهدف الثاني لصالح ليدز، ليضع أصحاب الأرض في موقف صعب ويقرب فريقه من حسم بطاقة التأهل.

ريمونتادا تشيلسي

رد تشيلسي سريعًا، حيث قلص كول بالمر الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

وواصل البلوز انتفاضتهم، بعدما أضاف بيدرو نيتو الهدف الثالث، قبل أن يوسع داني ويلبيك الفارق بتسجيل الهدف الرابع، لتتحول المباراة بشكل كامل لصالح أصحاب الأرض.

وحاول ليدز العودة إلى اللقاء، ونجح دومينيك كالفيرت ليوين في تقليص الفارق، لكن تشيلسي واصل هجومه، وسجل فالنتين باركو هدفًا، قبل أن يختتم داني ويلبيك السداسية، ليحسم البلوز تأهلهم إلى الدور المقبل.

وكانت تغييرات تشيلسي خلال المباراة حاسمة في قلب النتيجة، بعدما دفع المدرب تشابي ألونسو بعدد من العناصر الأساسية، وعلى رأسهم كول بالمر، ليظهر الفريق بصورة مختلفة تمامًا في الشوط الثاني.

تشيلسي يواصل مشواره في كأس كاراباو

بهذا الانتصار، يواصل تشيلسي مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعدما تجاوز عقبة ليدز في مباراة مثيرة شهدت تحولًا كبيرًا في النتيجة، ليصبح البلوز أمام فرصة جديدة للمنافسة على لقب البطولة.