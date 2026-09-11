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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقص وعي.. مبابي ينتقد الميمز المصورة له كـ ديكتاتور

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

لم يستمتع كيليان مبابي، نجم ريال مدريد تمامًا بموجة الصور الساخرة (الميمز) التي أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي وصوّرته كديكتاتور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولة كأس العالم.


ظهر النجم الفرنسي في تلك الصور مرتديًا زيًا عسكريًا، أو جالسًا على عرش، أو واقفًا بجوار الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين وغيره من القادة المثيرين للجدل.

رد مبابي


وفي رده على سؤال لمجلة "فرانس فوتبول" حول رأيه في هذه الصور، أقر مبابي بوجود جانب طريف للأمر، لكنه عبّر عن عدم ارتياحه لمقارنته بشخصيات ارتبطت بأحداث مأساوية.
وقال: "هناك جانب مضحك في الأمر؛ إذ تدرك أن النية لدى البعض حسنة وبريئة. لكن هناك أيضاً جانب أقل طرافة، لأننا نعلم حجم الضرر الذي تسبب فيه أمثال هؤلاء الأشخاص عبر التاريخ، فالمقارنة بأشخاص يقتلون الآخرين، أو تسببوا في تعاسة الملايين والملايين من البشر، لا أعتقد أنني فعلت شيئاً كهذا في حياتي، لذا، فالأمر مزيج من المشاعر المختلفة".

وأضاف المهاجم الفرنسي، الذي تجاوز ليونيل ميسي ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في مسيرته بكأس العالم (برصيد 22 هدفًا): "أعلم أن الأمر يتم بروح الدعابة وأنه لا يتجاوز ذلك الحد، لكنه أحيانًا يكشف عن نقص في الوعي السياسي والإنساني لدى الناس".

يُذكر أن زميل مبابي في المنتخب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، كان قد أطلق عليه لقب "موبوت"، في إشارة إلى الزعيم الاستبدادي السابق موبوتو سيسي سيكو.

مبابي ديكتاتور السياسي ريال مدريد

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