ألقى قطع زجاجية على المواطنين.. صاحب محل بالجيزة يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك محل للأدوات المنزلية ، اثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، يقوم فيه بإلقاء أدوات منزلية زجاجية على المواطنين بالطريق وتحطيمها أمامهم بالجيزة.



و بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حيث يقوم بإلقاء أدوات منزلية زجاجية غير صالحة للبيع بطريقة استعراضية بقصد التسويق لمنتجاته وجذب الانتباه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبات المقررة قانونا .

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.