برلماني: الصناعة المحلية القوية تبدأ بتوفير احتياجات الإنتاج وتقليل الاعتماد على المستورد

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج تمثل ركيزة أساسية لبناء صناعة مصرية أكثر قوة واستدامة، مشيرًا إلى أن تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة يجب أن يكون من خلال زيادة القدرة الإنتاجية المحلية وليس فقط من خلال الإجراءات التنظيمية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن حصر مستلزمات الإنتاج التي تستوردها مصر بكميات كبيرة يوفر خريطة واضحة أمام المستثمرين لتحديد المجالات التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، وهو ما يمكن أن يساهم في خلق صناعات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة.

وأضاف أن توطين هذه الصناعات سيكون له تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات، خاصة أن توفير المدخلات محليًا يقلل من تكاليف النقل والاستيراد، ويمنح المنتجين قدرة أكبر على التخطيط والاستمرار في العمل بعيدًا عن اضطرابات الأسواق العالمية.

تجربة التصنيع المحلي

وأشار إلى أن نجاح تجربة التصنيع المحلي يرتبط بقدرة المنتج المصري على تحقيق معادلة الجودة والسعر، مؤكدًا أن المنافسة الحقيقية هي الضمان الأساسي لاستمرار الصناعة وتوسعها مستقبلًا، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أهمية دعم المصانع التي تمتلك خططًا واضحة للتوسع وزيادة الإنتاج، مع تشجيعها على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العاملين، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.

وأكد أن التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج يمكن أن يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة وشراكات صناعية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المناطق الصناعية التي تمتلك مقومات النمو والتوسع.