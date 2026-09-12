قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بقمة البريكس خريطة طريق لنقل الاقتصاد المصري للشراكة الفاعلة

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمّع "البريكس" بالعاصمة الهندية نيودلهي تُمثل محطة استراتيجية تُترجم الرؤية المصرية الحكيمة في ربط السياسة الخارجية بالمسار التنموي الشامل للبلاد، موضحًا أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي تعكس بوضوح إدراك القيادة السياسية العميق لأهمية إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي بما يخدم القضايا الوطنية، وفي مقدمتها دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل المستدامة لعمال مصر.

وأوضح "رمضان"، في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي على مضي مصر قدمًا في تطوير مركز عالمي للحبوب والخدمات اللوجستية يضع عمال مصر في قطاعات النقل، والتخزين، والصناعات الغذائية أمام فرصة تاريخية لتطوير مهاراتهم، ويجذب استثمارات مباشرة تدعم التشغيل وتفتح آلاف فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن النضال المصري داخل تكتل "البريكس" لتيسير أدوات التمويل وتخفيف الأعباء المالية عن الدول النامية يُمثل حائط صد حقيقي لحماية السلم الاجتماعي، ويضمن توجيه الموارد المحلية نحو دعم قطاعات الإنتاج والخدمات بدلاً من استنزافها في فوائد الديون.

الحفاظ على استقرار حركة الملاحة والتجارة الدولية

وأشار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إلى أن الربط الحكيم بين الأمن والتنمية، والحفاظ على استقرار حركة الملاحة والتجارة الدولية، يؤمن استمرار دوران عجلة الإنتاج في المصانع المصرية دون انقطاع في المواد الخام أو ارتفاع قسري في تكاليف الطاقة، مثمنًا هذه الخطوات الشجاعة التي تتخذها الدولة المصرية لتأسيس نظام اقتصادي عالمي متوازن وقائم على العدالة، مؤكدًا أن الطبقة العاملة المصرية، التي طالما كانت الساعد الأمين للوطن، على أتم الاستعداد لترجمة هذه الشراكات الدولية إلى واقع عملي على أرض المصانع ومواقع العمل، معاهدين القيادة السياسية على مواصلة زيادة الإنتاج لرفع اسم مصر عاليًا بين أمم الجنوب العالمي وتأكيد مكانتها كمركز لوجستي وصناعي محوري.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة قادة "البريكس" في نيودلهي وضعت خريطة طريق متكاملة تنقل الاقتصاد المصري من مرحلة الصمود في وجه الأزمات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القوى الاقتصادية الصاعدة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي منهج عمل وطني يربط بشكل مباشر بين التحركات الجيوسياسية للدولة المصرية وبين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة.

وشدد على أن تركيز الرئيس السيسي على إصلاح الهيكل المالي الدولي وتوسيع دور "بنك التنمية الجديد" يُمثل خطوة حاسمة لتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات القومية، مما يقلل الضغوط على الحيز المالي للدولة ويضمن استمرار الإنفاق على البنية التحتية والتشغيل، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للحبوب والخدمات اللوجستية هو إعلان عن نقلة نوعية في جغرافية التجارة العالمية، تعزز الاستفادة من قناة السويس والموانئ المصرية ومحاور النقل الحديثة.

وأكد أن خروج هذه القمة بإعلان نيودلهي وإطلاق خطة بنك التنمية الجديد يضع عمال مصر في قلب معركة البناء؛ فلن تُترجم الشراكات الدولية إلى نجاحات ملموسة إلا بسواعد العمال وفكرهم وإنتاجهم.