رسالة وداع مؤثرة من نجم الإسماعيلي عقب رحيله

وجه عبد الكريم مصطفى نجم الإسماعيلي السابق رساله وداع لجماهير الفريق عقب رحيله للشارقة الإماراتي .

وكتب عبد الكريم مصطفى عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا لنادي الإسماعيلي، الكيان الكبير، كان شرفًا عظيمًا أن أمثل شعاره وأرتدي قميصه، تعلمت منه الكثير وسيبقى دائمًا جزءًا لا يتجزأ من رحلتي".

وأضاف: "شكرًا لجماهير الإسماعيلي العظيمة التي كانت السند الحقيقي في كل الظروف، شكرًا على حبكم ودعمكم الذي لن أنساه أبدًا، كما أشكر جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وزملائي اللاعبين، وكل العمال والموظفين الذين كانوا جزءًا من رحلتي داخل النادي".

واختتم "أتمنى كل التوفيق والنجاح للإسماعيلي في المرحلة المقبلة، وسيظل النادي دائمًا له مكانة كبيرة في قلبي، فهو تاريخ وكيان عريق. أسأل الله أن يوفق النادي وجماهيره الوفية، وأن تبقى راية الإسماعيلي عالية دائمًا... شكرًا من القلب، وإلى لقاء من الدراويش راجع".