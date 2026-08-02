رانيا علواني تهنئ حسن حمدي بعيد ميلاده: أسطورة ورمز النادي الأهلي

حرصت الدكتورة رانيا علواني، على تهنئة الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشرت علواني صورة جمعتها بحسن حمدي، وأرفقتها برسالة حملت كلمات تقدير وإشادة، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد للكابتن حسن حمدي.. أسطورة ورمز النادي الأهلي.”

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جماهير الأهلي، الذين حرصوا على تهنئة حسن حمدي، مشيدين بما قدمه للنادي خلال سنوات رئاسته، والتي شهدت العديد من الإنجازات والبطولات على المستويين المحلي والقاري.

ويُعد حسن حمدي أحد أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي، بعدما تولى رئاسة القلعة الحمراء لسنوات، وحقق خلالها العديد من النجاحات التي رسخت مكانته كأحد رموز النادي