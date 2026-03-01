محمد مرجان: حسن حمدي كان بيقول لو حد هاجمني مش مهم.. لكن محدش يقرب من الأهلي

أشاد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، فترة حسن حمدي لرئاسة الأهلي ، موضحاً أن حسن حمدي كان رئيس تاريخي للقلعة الحمراء وفي عهده بدأ النادي مرحلة الاستثمارات وحقوق البث والنمو الاقتصادي للنادي.

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": حسن حمدي كان يرفض التهاون في حق الأهلي ، مُعلقاً: في جلسات مجلس الأهلي كنا نتحدث مع كابتن حسن حمدي عن هجوم البعض ضده في وسائل الإعلام ، وكان رده كالتالي : لو حد يشتمنى ..مش مهم ..لكن لو حد بيشتم أو بيهاجم الأهلي مش هسكت ..مفيش تهاون في حق النادي.

وواصل محمد مرجان : كابتن محمود الخطيب نفس المدرسة أيضاً ..فـ مسئولو النادي لا يشغلهم سوى الدفاع عن الكيان ، واصفاً حسن حمدي بأنه شخصية تاريخية ودايماً بقول عليه " يا جبل ما يهزك ريح".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك