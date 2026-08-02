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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريفر بليت يفتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي لاستعادة كلاوديو إتشيفيري على سبيل الإعارة

ريفر بليت يفتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي لاستعادة كلاوديو إتشيفيري على سبيل الإعارة
ريفر بليت يفتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي لاستعادة كلاوديو إتشيفيري على سبيل الإعارة
أ ش أ

بدأ نادي ريفر بليت الأرجنتيني مفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي كلاوديو إتشيفيري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما أورده موقع El Intransigente.

ويأمل ريفر بليت في استعادة اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 20 عامًا، لمدة موسم واحد، بهدف تدعيم صفوف الفريق ومنحه فرصة للمشاركة بانتظام مع الفريق الأول.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات بين الناديين لا تزال جارية، في حين لا يُتوقع أن تمثل الشروط الشخصية للاعب أي عقبة أمام إتمام الصفقة.

ومن جانبه، يدرس مانشستر سيتي الخطوة المقبلة في مسيرة إتشيفيري، بعد التطور الذي أظهره مؤخرًا، بينما يرى ريفر بليت أن عودته إلى النادي ستمنحه دقائق لعب منتظمة تساعده على مواصلة تطوره.

وكان إتشيفيري قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من ريفر بليت في عام 2024، بعدما لفت الأنظار باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأرجنتينية.

ولا يزال لاعب الوسط الهجومي مرتبطًا بعقد مع مانشستر سيتي، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره واحدًا من أكثر المواهب الواعدة في الأرجنتين.

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