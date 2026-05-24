تنميل اليدين المتكرر أثناء النوم.. اعرف الأسباب واحذر هذه الأمراض ونقص فيتامين B

هاجر هانئ

أمراض تسبب تنميل اليدين خلال النوم 

هل نقص الفيتامينات يؤدي لتنميل اليد أثناء النوم 

تعتمد اليدين على شبكة معقدة من الأعصاب والأوعية الدموية. أثناء النوم، قد تؤدي بعض الوضعيات إلى ضغط الأعصاب أو تقليل تدفق الدم. وعندما يزول هذا الضغط - كما يحدث عند التقلب أثناء النوم - يعود تدفق الدم والإشارات العصبية، مما يُسبب هذا الشعور بالتنميل.

السبب الأكثر شيوعًا لتنميل اليدين أثناء النوم هو الضغط على أحد الأعصاب، ولكن في بعض الأحيان يكون السبب أعمق.

أسباب تنميل اليدين أثناء النوم


عادةً ما يكون التنميل، وما يصاحبه من وخز أو شعور بالوخز، ناتجًا عن انضغاط الأعصاب أو تلفها أو أي مشكلة أخرى تؤثر على الجهاز العصبي.

إذا استيقظتَ وأنت تشعر بتنميل في يدك، فهذا يعني أن جسمك يرسل إليك إشارة. من المهم معرفة سبب التنميل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الألم وحماية جهازك العصبي.

-وضعية النوم
قد تؤدي بعض وضعيات النوم إلى انضغاط الأعصاب في اليد أو الرسغ أو الذراع أو المرفق، مما يُسبب التنميل والوخز.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي بعض الوضعيات التي تُسبب ضغطًا على اليدين إلى قطع أو تقليل تدفق الدم، مما يُؤدي إلى توقف الأعصاب في تلك المنطقة عن إرسال الإشارات مؤقتًا.
تزداد احتمالية إصابتك بانضغاط الأعصاب أو نقص تدفق الدم الذي يؤدي إلى تنميل اليدين إذا كنت تنام في الوضعيات التالية:

مع ثني الرسغين إلى الداخل
اليدين تحت الوجه أو الرأس
الرأس على الساعد
الجذع فوق الذراع
الرأس على وسادة تُسبب اختلالًا في استقامة العمود الفقري. وقد ارتبط النوم على البطن بانضغاط الأعصاب، وبينما تتباين نتائج الأبحاث حول النوم على الجانب، يقول بعض الخبراء إن هذه الوضعية هي الأقل احتمالًا للتسبب في تنميل اليدين، طالما أن الرسغين مستقيمان.

-متلازمة النفق الرسغي
هي إصابة عصبية شائعة جدًا تُسبب تنميلًا ووخزًا وألمًا في الرسغ والإبهام والسبابة والوسطى. تحدث هذه المتلازمة عندما تلتهب أوتار الرسغ وتضغط على العصب المتوسط. غالبًا ما يلاحظ المصابون بمتلازمة النفق الرسغي أن أعراضهم تزداد سوءًا في الليل، وأنهم يشعرون بالراحة عند تحريك أيديهم.

قد تُسبب الإصابات متلازمة النفق الرسغي، ولكنها قد تتطور أيضًا نتيجة لأنشطة تتطلب حركات متكررة لليد والرسغ، مثل العمل على خط تجميع، أو الحياكة، أو لعب الغولف. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ الأشخاص المصابون بالحالات الطبية التالية أكثر عرضةً للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي:

داء السكري
التهاب المفاصل الروماتويدي
الحمل
قصور الغدة الدرقية
اعتلال الأعصاب المحيطية
تتيح الأعصاب المحيطية للجسم والدماغ التواصل فيما بينهما، وإذا تضررت هذه الأعصاب، فقد يشعر المريض بوخز أو حرقان أو تنميل في اليدين والأطراف. تُعرف هذه الحالة باعتلال الأعصاب المحيطية.

-نقص فيتامين ب12
يُعدّ فيتامين ب12 ضروريًا لوظائف الأعصاب السليمة، وقد يؤدي نقصه إلى تلف الأعصاب واضطرابات حسية، بما في ذلك التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين.
قد تتفاقم الحالة أثناء النوم نتيجةً لقلة الحركة وضعف الدورة الدموية، مما يجعل الأعراض أكثر وضوحًا.

قد يتطور نقص فيتامين ب12 تدريجيًا، وهو أكثر شيوعًا لدى كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض الجهاز الهضمي، أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا. يمكن أن يساعد فحص الدم وتناول المكملات الغذائية في استعادة مستويات فيتامين ب12 الصحية وتخفيف الأعراض تدريجيًا.

-متلازمة مخرج الصدر
تحدث متلازمة مخرج الصدر (TOS) عندما تتعرض الأعصاب أو الأوعية الدموية للضغط أثناء مرورها عبر المساحة الضيقة بين عظمة الترقوة والضلع الأول.

 قد تؤدي بعض وضعيات النوم، وخاصةً تلك التي تتضمن رفع الذراعين فوق الرأس أو الضغط على الكتف، إلى تفاقم هذا الضغط، مما يُسبب تنميلًا أو وخزًا أو ضعفًا في الذراعين واليدين أثناء الليل.

-داء الفقار الرقبي

يشير داء الفقار الرقبي إلى التآكل والتمزق المرتبط بالتقدم في السن في العمود الفقري العنقي (الرقبة)، بما في ذلك تدهور الأقراص والمفاصل. يمكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى ضغط الأعصاب الممتدة من الرقبة إلى الذراعين، مما ينتج عنه تنميل أو وخز أو ضعف في اليدين، خاصةً عند اتخاذ وضعية غير مريحة للرقبة أثناء النوم. يُعد داء الفقار الرقبي شائعًا لدى البالغين فوق سن الخمسين، وقد يُسبب أيضًا تيبسًا أو ألمًا في الرقبة.

حالات طبية أخرى تؤدي إلي تنميل اليدين أثناء النوم 


في بعض الحالات، قد يكون تنميل اليدين أثناء النوم عرضًا لحالة طبية كامنة تؤثر على الأعصاب أو الدورة الدموية أو الجهاز المناعي. وقد ارتبطت المشكلات الصحية التالية بتنميل أو وخز اليدين ليلًا:

السكتة الدماغية
التصلب المتعدد
الألم العضلي الليفي
داء رينود
الذئبة الحمراء
كيسة العقدة العصبية
داء لايم
فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
الزهري
متلازمة شوغرن
قصور الغدة الدرقية
متلازمة غيلان-باريه

