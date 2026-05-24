قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
بعد ريبيرو.. مساعدو الإسباني يجهزون 3 قضايا ضد الأهلي بداعي الحق الأدبي
زوجة قاتل نجل عمته في المنوفية: جوزي مظلوم طلعوه أنا لسة عروسة
الزمالك وبيراميدز يتقدمان القائمة.. المتأهلون لدوري أبطال أفريقيا 2027
بتقنيات ثورية.. تسريبات تكشف تصميم هاتف أيفون 20
دعاء يوم عرفة لنفسي.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
70 قرشا دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم
ناصر منسي: أريد الاستمرار مع الزمالك حتى لو مجانا.. وشيكابالا مازال يدعمنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
رنا عصمت

قد تصبح المثانة أقل مرونة مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى الحاجة للتبول بشكل متكرر، كما أن ضعف عضلات المثانة وعضلات قاع الحوض قد يجعل من الصعب إفراغ المثانة بالكامل، أو قد يسبب فقدان السيطرة على البول، وهي الحالة المعروفة باسم سلس البول.

ولكي تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية:

1-اذهب إلى الحمام بانتظام: قد يساعد التبول وفق جدول منتظم، مثل مرة كل ساعة، ثم زيادة الوقت تدريجيًا بين كل زيارة وأخرى.

2-حافظ على وزن صحي: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة قد يساعدان في تقليل الأعراض.

3-توقف عن التدخين: إذا كنت تدخن أو تستخدم منتجات التبغ، فاستشر الطبيب لمساعدتك على الإقلاع.

4-مارس تمارين كيجل: وهي تمارين بسيطة لتقوية عضلات قاع الحوض. يمكن أداؤها عن طريق شد العضلات التي تستخدمها لمنع خروج الغازات، والثبات لمدة 3 ثوانٍ ثم الاسترخاء لمدة 3 ثوانٍ. حاول تكرار التمرين من 10 إلى 15 مرة متتالية، 3 مرات يوميًا على الأقل.

5-قلل الأطعمة والمشروبات المهيجة للمثانة: مثل الكافيين، والأطعمة الحمضية، والكحول، والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من سلس البول.

6-تجنب الإمساك: تناول المزيد من الألياف واتبع العادات الصحية التي تساعد على الوقاية من الامساك، لأنه قد يزيد من أعراض سلس البول.

المصدر ديلي ميديكال

سلس البول المثانة والمسالك البولية صحة المثانة والمسالك البولية المثانة أقل مرونة مع التقدم في العمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

أرشيفية

اعرف هتقبض إمتى.. تبكير صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

الأضحية

أحذر التفاخر بالأضاحي على مواقع التواصل والتصوير خلال أداء الحج.. لهذا السبب

كائنات فضائية

خالد يوسف: لا وجود لكائنات فضائية.. والحروب القادمة قد تنتقل إلى الفضاء

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد