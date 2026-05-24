مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

قد تصبح المثانة أقل مرونة مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى الحاجة للتبول بشكل متكرر، كما أن ضعف عضلات المثانة وعضلات قاع الحوض قد يجعل من الصعب إفراغ المثانة بالكامل، أو قد يسبب فقدان السيطرة على البول، وهي الحالة المعروفة باسم سلس البول.

ولكي تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية:

1-اذهب إلى الحمام بانتظام: قد يساعد التبول وفق جدول منتظم، مثل مرة كل ساعة، ثم زيادة الوقت تدريجيًا بين كل زيارة وأخرى.

2-حافظ على وزن صحي: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فاتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة قد يساعدان في تقليل الأعراض.

3-توقف عن التدخين: إذا كنت تدخن أو تستخدم منتجات التبغ، فاستشر الطبيب لمساعدتك على الإقلاع.

4-مارس تمارين كيجل: وهي تمارين بسيطة لتقوية عضلات قاع الحوض. يمكن أداؤها عن طريق شد العضلات التي تستخدمها لمنع خروج الغازات، والثبات لمدة 3 ثوانٍ ثم الاسترخاء لمدة 3 ثوانٍ. حاول تكرار التمرين من 10 إلى 15 مرة متتالية، 3 مرات يوميًا على الأقل.

5-قلل الأطعمة والمشروبات المهيجة للمثانة: مثل الكافيين، والأطعمة الحمضية، والكحول، والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من سلس البول.

6-تجنب الإمساك: تناول المزيد من الألياف واتبع العادات الصحية التي تساعد على الوقاية من الامساك، لأنه قد يزيد من أعراض سلس البول.

المصدر ديلي ميديكال