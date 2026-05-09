المستشفيات التعليمية تنظم المؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برئاسة الدكتور محمد صلاح الدين زكي، عميد المعهد، والذي عُقد على مدار يومي ٧، ٨ مايو ٢٠٢٦.

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن هذا المؤتمر يأتى في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تنتهجها الهيئة لدعم البحث العلمي وتطوير الكوادر الطبية، ويعد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية أحد الركائز الأساسية التابعة للهيئة، حيث يجمع بين تقديم الخدمة الطبية الفائقة وبين الدور الأكاديمي والتدريبي المتميز الذي تتبناه الهيئة لرفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

شهدت الجلسة الافتتاحية استعراضاً لأجندة المؤتمر التي تعكس الريادة العلمية للمعهد، ومن أبرزها تطوير بروتوكولات زراعة الكلى وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعمول بها في المعاهد التعليمية العالمية، الابتكار في جراحات المسالك البولية واستعراض نتائج الأبحاث العلمية المتقدمة التى أجراها المعهد تحت إشراف الهيئة، وتبادل الخبرات الدولية حيث يشارك في المؤتمر نخبة من الاستشاريين والخبراء من مختلف دول العالم لنقل أحدث التكنولوجيات الطبية إلى الكوادر الشابة داخل وحدات الهيئة.

توطين أحدث طرق العلاج والبحث العلمي

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين زكي، عميد المعهد، خلال كلمته أن هذا المؤتمر يمثل تتويجاً للدعم المستمر الذي تقدمه رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيراً إلى أن المعهد يعمل وفق رؤية الهيئة التي تهدف إلى توطين أحدث طرق العلاج والبحث العلمي داخل منشآتها التعليمية بما يخدم مصلحة المريض المصري.

وأكد أن تكامل العمل بين المعهد القومي للكلى والمسالك البولية وبين رئاسة الهيئة يضمن استدامة التطوير الطبي، حيث لا يتوقف دورنا عند العلاج فحسب، بل يمتد لصناعة المعرفة الطبية وتدريب أجيال من الأطباء القادرين على المنافسة دولياً.