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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 3 عناصر.. سقوط بؤرة إجرامية لتهريب المخدرات عبر نهر النيل

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة
ساندي رضا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من إسقاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، واتخذت من المجاري المائية بنطاق مركز رشيد ونهر النيل مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

أسفرت المداهمة الأمنية عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، عقب مبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فيما تمكنت القوات من ضبط 3 عناصر آخرين من أعضاء التشكيل، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

جاءت العملية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة ملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة، وإحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج على القانون.

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات وتحريات لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أكدت قيام تشكيل إجرامي شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات من المواد المخدرة، واتخاذ المجاري المائية بدائرة مركز رشيد ونهر النيل وسيلة لنقل الشحنات المخدرة، تمهيدًا لترويجها وتوزيعها.

وبعد التأكد من صحة المعلومات واستكمال التحريات، وجه اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث مكبر لتحديد عناصر التشكيل الإجرامي ومكان تمركزهم، وسرعة ضبطهم، بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، أعدت الأجهزة الأمنية مأمورية لاستهداف عناصر التشكيل الإجرامي ومداهمة مكان تمركزهم.

وفور وصول القوات، استشعر المتهمون وجودها، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما دفع القوات إلى التعامل معهم وفقًا للقواعد القانونية، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بينما تمكنت القوات من ضبط 3 آخرين.

وعقب انتهاء المواجهة، فرضت القوات سيطرتها على المنطقة، وأجرت عمليات تمشيط واسعة للبؤرة الإجرامية والمناطق المحيطة بها.

وأسفرت جهود المداهمة عن ضبط 6 قطع سلاح ناري، و60 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و250 جرامًا من مخدر الآيس، بالإضافة إلى 16 شريطًا من الأقراص المخدرة.

كما تمكنت القوات من ضبط مركبين استخدمهما أفراد التشكيل في نقل وتهريب الشحنات المخدرة عبر نهر النيل، فضلًا عن ضبط مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه، يشتبه في كونه من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة مديرية أمن البحيرة مدينة رشيد تجار مخدرات

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