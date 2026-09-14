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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: هاني فرحات مش بس بيقود الأوركسترا.. ده عايش الموسيقى وبيتنفسها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود محسن

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ حلقة اليوم من برنامجها «الصورة» تتناول الموسيقى، مؤكدة أن في الموسيقى سحرًا ليس كمثله سحر، خصوصًا عندما يكون من يعزفها عاشقًا لها، كرّس كل عمره ليس فقط للاستمتاع بها، وإنما أيضًا لتطويرها.

وأضافت "الحديدي"، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنّ ضيف الحلقة هو المايسترو هاني فرحات، مشيرة إلى أنه ليس النجم الذي يغني أو يلحن، لكنه الشخص الذي يقود النغم ويوزعه، ويُظهر الأغنية للنور أمام الجماهير، لافتة إلى أن كل العازفين والمطربين مرتبطين بـ«عصايته»، فهو القائد وهو المايسترو.

وأضافت أن هاني فرحات «مش بس» رجل يؤلف ويصنع الموسيقى ويقود الأوركسترا، لكنه يعيش الموسيقى ويتنفسها، موضحة أن من أشهر ما يميزه، والذي ربط الجمهور به، تلك التعبيرات التي تظهر عليه أثناء العزف، والتي تصل أحيانًا إلى الدموع التي قد تنهمر منه.

وقالت إن الناس تتفرج على الحفلة، وبالطبع تتابع النجوم الكبار الذين يغنون وتستمتع بالطرب وتغني معهم، لكنها في الوقت نفسه «بتعيش مع هاني فرحات، مع ذوبانه في الموسيقى».


واستعرضت لميس الحديدي تاريخ الأغنية المصرية، مشيرة إلى ظهور عدد كبير من قادة الفرق الموسيقية، ومن بينهم القصبجي وسامي نصير ومحمد عبده صالح، الذين قادوا فرق أم كلثوم، ثم ظهرت أجيال أخرى من قادة الفرق، بينهم أحمد فؤاد حسن وصلاح عرام وغيرهما.

وأضافت أن الأجيال تعاقبت حتى الوصول إلى جيل يصنع الموسيقى ويطورها، وذكرت من بينهم نزيه خليفة ونادر عباسي وناير ناجي ويوسف السيسي، وصولًا إلى هاني فرحات.

وأكدت أن رحلة تطوير الموسيقى كانت طويلة، وكان لهاني فرحات أثر كبير في تحديث نغماتها ونقلها إلى مسار أكثر تطورًا، لكنه ظل متمسكًا بأصولها التي تعلمها.

وتحدثت لميس الحديدي عن الموسيقى وعن كبار النجوم الذين عزف هاني فرحات معهم في حفلاتهم، ومن بينهم أنغام وشيرين ومحمد عبده ورابح صقر والجسمي وتامر عاشور، إلى جانب «كتير جدًا من الأسامي».

كما أشارت إلى المسارح الكبرى التي عزف عليها، ومنها أولمبيا وأوركسترا باريس وسيدني وغيرها، موضحة أن الحوار يتناول كذلك أحلامه لنقل الموسيقى العربية إلى آفاق واسعة.

حوار كله نغمات

واختتمت حديثها بوصف الحلقة بأنها «حوار كله نغمات» مع الرجل الذي «يسكنه عفريت النوتة الموسيقية»، المايسترو هاني فرحات.

لميس الحديدي المايسترو هاني فرحات المايسترو الموسيقى الأجيال

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