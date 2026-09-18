وفد من وزارة الصناعة و20 رائد أعمال يطلعون على التجربة الإيطالية لتطوير صناعة الجلود في الروبيكي

زار وفد من وزارة الصناعة، برئاسة الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، و20 رائد أعمال من العاملين في مجال دباغة وصناعة الجلود، إيطاليا للتعرف على التجربة الإيطالية في صناعة الجلود، والاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات في تطوير مدينة الروبيكي للجلود.

وضم الوفد ممثلين عن شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود، في إطار تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وإيطاليا وفتح آفاق جديدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصرية.

مغاوري: إيطاليا نموذج عالمي لتطوير صناعة الجلود

وأكد الدكتور أحمد مغاوري أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالتعرف على تجارب الدول الرائدة عالميًا في صناعة الجلود، وفي مقدمتها إيطاليا، والاستفادة منها في دعم وتطوير منظومة صناعة الجلود في مصر.

وأوضح أن الزيارة نُظمت بمشاركة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي «AICS»، برئاسة ماركو روسكوني، مدير الوكالة، الذي أكد التزام منظومة العمل الإيطالية والشركات التي تمثل علامة «صُنع في إيطاليا» بدعم تطوير مدينة الروبيكي للجلود والاستفادة من التجربة الإيطالية.

الروبيكي نموذج للتصنيع المتكامل في مصر

وقال مغاوري إن اللقاءات مع المسؤولين والجهات الإيطالية شهدت التأكيد على أن مدينة الروبيكي للجلود تمثل نموذجًا متقدمًا ومستدامًا للتصنيع الكمي في مصر، باعتبارها مدينة صناعية متكاملة مقامة وفق أحدث النظم العالمية.

وأشار إلى بحث إمكانية تطبيق نماذج الاستدامة والمدن الصناعية المتخصصة في مناطق صناعية أخرى بمصر، من بينها مدينة الأثاث ومنطقة شق الثعبان للرخام والجرانيت، بما يسهم في رفع التنافسية وخفض الانبعاثات الكربونية.

بحث جذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر

وأضاف أن المباحثات تناولت فرص جذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، خاصة استقطاب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث سبل نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع صناعة الجلود المصري.

ولفت إلى التطور الذي يشهده مركز تكنولوجيا الجلود في مصر، موضحًا أنه استقبل مؤخرًا ماكينات قص حديثة وبدأ في إجراء اختبارات الجودة وفقًا للنماذج والمعايير الأوروبية.

جولة ميدانية في فيدجيفانو للتعرف على أحدث تقنيات الجلود

وتضمنت الزيارة جولة في مدينة فيدجيفانو، التي تعد من أبرز المراكز التاريخية لصناعة الأحذية والجلود في إيطاليا، للتعرف على تطور صناعة الجلود والحرف المرتبطة بها والتقنيات المستخدمة في معالجتها.

وزار الوفد جمعية «أسوماك» (Assomac)، ومتحف ريادة الأعمال، والمتحف الدولي للأحذية، للتعرف على تاريخ المنطقة الصناعية وتطور أنشطتها التجارية، ودور الابتكار والخبرة والقدرات الريادية في ترسيخ علامة «صُنع في إيطاليا».

كما شملت الجولة زيارة مصنع «أتوم» للاطلاع على أحدث ماكينات ضغط وقص الجلود والتكنولوجيات المتطورة المستخدمة في صناعة الأحذية.

الاطلاع على منظومة الاختبارات ومراقبة الجودة الإيطالية

وشملت الزيارة كذلك مركز الاختبارات الصناعية ومراقبة الجودة «CIMAC»، المعتمد أوروبيًا في اختبار المصنوعات الجلدية والملابس والبلاستيك، إلى جانب المشاركة في معرض متخصص لصناعة دباغة الجلود ومصنعي الأحذية.

واستهدفت هذه الزيارات التعرف على أحدث التكنولوجيا المتاحة في القطاع، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الشركات والجهات الإيطالية.

7 اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون المصري الإيطالي

وعقد الوفد 7 اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء اتحادات الأعمال الإيطالية المختلفة، إلى جانب لقاء محافظ مدينة فيدجيفانو ورؤساء جمعية منتجي ماكينات دباغة الجلود وصناعة الأحذية، واتحاد مصنعي إقليم لومبارديا.

وناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الإيطالية المتقدمة في تطوير صناعة الجلود، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات في هذا القطاع.