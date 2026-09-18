قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتعتقل 175 مشتبهاً
باحثو "قومي البحوث" يكشفون مخاطر خفية لحقن التخسيس والتدخين والإجهاد الحراري
بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم
هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة
4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟
مع انطلاق العام الدراسي.. 9 توجيهات حاسمة من وزير التعليم العالي للجامعات
رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي
احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح
شقيقها أنهى حياتها .. المشهد الأخير في حياة طالبة التمريض في الصف
إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه عن مناطق بالهرم اليوم الجمعة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم، لمدة 6 ساعات مساء اليوم الجمعة.

قطع المياه 

ووفقا لما أعلنته الشركة المناطق المتأثرة بالانقطاع، هي: المنطقة من شارع عثمان محرم حتى شارع عز الدين عمر، يمينًا ويسارًا شارع ترسا.

موعد انقطاع المياه 

سيتم قطع المياه لمدة 6 ساعات تبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026.

سبب قطع المياه

 ويعود سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال لحامات لـ3 شوارع جانبية بنطاق محطة مترو الطالبية بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، المرحلة الأولى.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125؛ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية

المياه قطع المياه انقطاع المياه ترسا الهرم عز الدين عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

المصرى البورسعيدي

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

ترشيحاتنا

المؤتمر الدولي السنوي الخامس للمؤسسة العلمية المصرية للأمراض النادرة في الأطفال،

الصحة : اكتشاف 5 آلاف حالة من خلال مبادرة الأمراض الوراثية

عداد الكهرباء

تحديث بيانات العداد.. كيف تساهم المنصة في حصر استهلاك الكهرباء؟

الأمومة والطفولة

القومي الطفولة والأمومة يستعد لإطلاق المبادرة الوطنية “طفل متوازن.. مجتمع متماسك”

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد