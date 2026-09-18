قطع المياه عن مناطق بالهرم اليوم الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم، لمدة 6 ساعات مساء اليوم الجمعة.

قطع المياه

ووفقا لما أعلنته الشركة المناطق المتأثرة بالانقطاع، هي: المنطقة من شارع عثمان محرم حتى شارع عز الدين عمر، يمينًا ويسارًا شارع ترسا.

موعد انقطاع المياه

سيتم قطع المياه لمدة 6 ساعات تبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026.

سبب قطع المياه

ويعود سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال لحامات لـ3 شوارع جانبية بنطاق محطة مترو الطالبية بشارع الهرم، ضمن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، المرحلة الأولى.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125؛ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية