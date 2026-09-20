إصابة 6 أطفال في انقلاب ميكروباص تابع لمعهد ديني أعلى الطريق السياحي

أصيب 6 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لمعهد نور الإسلام، اليوم الأحد، أعلى الطريق السياحي، أثناء سيرها من منطقة المنيب في اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث أعلى الطريق السياحي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق السياحي، ووجود عدد من المصابين من التلاميذ.

وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص تابع لمعهد نور الإسلام، كان يستقلّه عدد من الأطفال، أثناء توجهه من المنيب إلى مدينة السادس من أكتوبر.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما عملت الأجهزة المرورية على رفع آثار الحادث وتجنيب حطام السيارة عن نهر الطريق، لإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.