بجوائز مليون دولار.. ميتا تطلق مسابقة لابتكار تطبيقات لنظارات الواقع الافتراضي

أعلنت شركة "ميتا" خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن إطلاق مسابقة "VR Start Developer Competition" المخصصة لمجتمع المطورين بجوائز مالية يبلغ مجموعها مليون دولار، وذلك لتحفيز إنشاء محتوى وتطبيقات جديدة متوافقة مع نظارات "Meta VR Glasses" وتعتمد بشكل رئيسي على تقنية تتبع حركة اليدين.

مجالات المشاركة

أفاد تقرير نشره موقع Road to VR التقني، بأن الشركة تهدف إلى استقطاب مطوري المشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء عبر قطاعات الترفيه والألعاب والإنتاجية.

وأوضحت ميتا أنها تركز في فئة الألعاب على التجارب المصممة لنمط اللعب أثناء الجلوس دون الحاجة إلى وحدات تحكم، والتي تشمل ألعاب الألغاز، والتجارب الاستراتيجية، والألعاب الخفيفة، والتطبيقات الاجتماعية، والتجارب السردية والقصصية.

معايير الاعتماد على تتبع اليدين

اشترطت ميتا أن تكون الألعاب المشاركة "قابلة للاستخدام بالكامل بواسطة اليدين من البداية إلى النهاية"، مع تأكيدها أن دعم وحدات التحكم "Touch" مرحب به لكنه غير إلزامي للقبول.

ونقل المصدر تصريحاً للشركة أوضحت فيه أنه: "بالنسبة لفريق صغير لا يمتلك ميزانية تسويقية، فإن هذا الظهور يوجه حركة المرور إلى قائمتك في المتجر، ويمنحك شيئاً ملموساً تستند إليه عند طرح مشروع جديد أو توظيف متعاونين".

قيمة الجوائز المالية

حددت الشركة فترة استقبال المشاركات بدءاً من تاريخ الإعلان وحتى 18 نوفمبر 2026 عبر الانضمام إلى برنامج "Start".

وتقدم المسابقة جوائز فردية تتراوح قيمتها بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار للمشاريع المقبولة التي تستوفي المعايير، على أن يجري الإعلان عن أسماء الفائزين في 11 ديسمبر 2026 أو في تاريخ قريب منه.

مواصفات نظارات Meta VR Glasses

يأتي إطلاق المسابقة عقب كشف ميتا عن نظارات "Meta VR Glasses" خلال فعاليات مؤتمر "كونكت" لهذا الأسبوع.

وتدعم النظارات وحدات التحكم "Touch Plus" الخاصة بأجهزة "Quest" لكنها لا تتضمنها داخل علبة البيع، إذ تعتمد بالأساس على تتبع حركة اليدين والعينين كنظام تحكم مفضل، ومن المقرر وصول الجهاز إلى الأسواق في ربيع عام 2027 بسعر يبلغ 1300 دولار.

أدوات التطوير ومنصات المحاكاة

أشار التقرير إلى أن نظارات "Meta VR Glasses" تعمل بنفس نظام التشغيل المعتمد في منصة "Quest"، مما يتيح للمطورين بناء واختبار النماذج الأولية على أجهزة "Quest 3".

كما يمكن للمشاركين استخدام منصات المحاكاة المتاحة، وفي مقدمتها محاكي "Meta XR Simulator" المتوافق مع محركي "Unity" و"Unreal"، ومحاكي "Meta Spatial Simulator"، بالإضافة إلى أداة المحاكاة "Immersive Web Emulator".