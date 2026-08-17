بطعم لايقاوم .. أسرار عمل الباذنجان المخلل بطريقة احترافية

الباذنجان المخلل من أشهر المقبلات التي لا غنى عنها على المائدة المصرية، خاصة مع الوجبات الشعبية مثل الفول والطعمية. ويتميز بطعمه الحادق والحامض مع نكهة الثوم والفلفل والكمون، كما أن تحضيره في المنزل سهل ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة. إليكِ طريقة عمل الباذنجان المخلل بخطوات بسيطة وطعم شهي مثل المحلات.

طريقة عمل الباذنجان المخلل المصري



المكونات:

½ كيلو باذنجان صغير

5 فصوص ثوم مفروم

2 قرن فلفل أخضر أو حار حسب الرغبة

¼ كوب خل

عصير 2 ليمونة

1 ملعقة كبيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

2 ملعقة كبيرة زيت

½ كوب ماء من سلق الباذنجان

1 ملعقة كبيرة بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة



الطريقة:

اغسلي الباذنجان واقطعي الجزء الأخضر من الأعلى، ثم اسلقيه في ماء مغلي لمدة 5–7 دقائق فقط، بحيث يطرى دون أن يتهري.



صفيه واتركيه يبرد قليلًا، ثم افتحي كل حبة فتحة طولية بسيطة.

في طبق، اخلطي الثوم والفلفل والملح والكمون والكزبرة والخل والليمون والزيت والماء.



احشي الباذنجان بالخليط، ثم رصيه في علبة نظيفة.



اسكبي باقي التتبيلة فوقه حتى تتشرب الحبات جيدًا.

اتركيه في الثلاجة عدة ساعات، والأفضل ليلة كاملة حتى يتشرب الطعم.



سر الطعم المصري: اذا تفضليه حادق وحامض مثل المحلات، اضيفي خل وعصرة ليمون، ومع رشة كمون إضافية.