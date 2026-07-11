احتفال مفاجئ في منزل مصطفى شوبير بعد العودة من المونديال.. ووالدته: ميعرفش| صور

حرصت الإعلامية سهير جودة على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو من داخل منزل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، الذي شهد أجواءً احتفالية خاصة عقب عودته مع بعثة الفراعنة من بطولة كأس العالم 2026، بعد المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني.

وأظهر الفيديو استعدادات الأسرة لاستقبال مصطفى شوبير وسط حضور عدد من أفراد العائلة والجماهير، في مفاجأة أعدّتها والدته دون علمه، احتفالًا بما قدمه مع منتخب مصر خلال مشواره المميز في البطولة.

وقالت والدة مصطفى شوبير، خلال الفيديو الذي نشرته سهير جودة: «دي مفاجأة وهو ميعرفش إن في احتفال»، في إشارة إلى الاستقبال الذي تم تنظيمه فور عودته إلى منزله.

جاء هذا الاستقبال العائلي بعد ساعات من التكريم الرسمي الذي حظي به لاعبو منتخب مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل، اليوم السبت، بمدينة العلمين، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في بطولة كأس العالم 2026.

وخلال مراسم التكريم، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، وهو أعلى درجات وسام الرياضة في مصر، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعد التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس العالم.

وأكدت مراسم التكريم تقدير الدولة لما قدمه المنتخب من مستوى فني مميز وروح قتالية وانضباط داخل وخارج الملعب، بعدما نجح الفراعنة في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

كان منتخب مصر قد أنهى مشاركته في كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم مشوارًا نال إشادة واسعة باعتباره أحد أفضل إنجازات الكرة المصرية في تاريخ البطولة.