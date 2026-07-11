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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر رخيص جدًا.. نيسان تطلق السيارة بيبي باترول| صور

نيسان تيكتون (بيبي باترول)
نيسان تيكتون (بيبي باترول)
عزة عاطف
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أزاحت شركة “نيسان” العالمية الستار رسميًا عن طرازها الجديد كليًا لعام 2026 “تيكتون”، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "SUV" مدمجة جرى تطويرها وتصنيعها في الهند بالتعاون الاستراتيجي مع شريكتها رينو. 

وحملت السيارة اسمًا يعود إلى الجذور اليونانية القديمة ويعني "الحرفي" أو "البناء"، حيث تستهدف بها الشركة فئة المشترين ذوي الميزانيات المحدودة عبر تصديرها إلى أكثر من 50 سوقًا عالميًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. 

نيسان تيكتون

ورغم من الهوية البصرية المستقلة للمركبة، إلا أنها تتشارك ماديًا وبنيويًا نفس المنصة الهندسية "CMF-B" مع طرازي رينو وداشيا داستر الشهيرين.

وجاء التوجه التسويقي لنيسان ذكيًا للغاية عبر استعارة الخطوط التصميمية العريضة من شقيقتها الكبرى “نيسان باترول” المعروفة في أسواق أمريكا الشمالية باسم "أرمادا"، مما منح سيارة "تيكتون" الاقتصادية لقب “بيبي باترول” بفضل الواجهة الأمامية الضخمة والشبك الجريء المزين بالكروم ولمسات مستوحاة من الأيقونة اليابانية الكبيرة.

الأبعاد الهيكلية والمساحات الاستيعابية للمقصورة

تأتي نيسان تيكتون بأبعاد ميكانيكية متوازنة تضعها في قلب فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث يبلغ طول الهيكل الخارجي 4,348 ملم، ويرتكز على قاعدة عجلات بطول 2,657 ملم تضمن مساحة جلوس مريحة للركاب في الأمام والخلف. 

وحرص المهندسون على منح السيارة خلوصًا أرضيًا (ارتفاعًا عن الأرض) يبلغ 212 ملم لمواجهة الطرق الوعرة وغير الممهدة بكفاءة مادية عالية.

ومن حيث العملية اللوجستية، فتوفر السيارة سعة تخزين خلفية في الحقيبة تبلغ 518 ليترًا خلف المقاعد الخلفية، وهي مساحة ممتازة لتخزين الأمتعة والحاجيات اليومية للعائلات مقارنة بالمنافسين في نفس الشريحة السعرية بالأسواق لعام 2026 الحالي.

خيارات المحركات التوربينية وغياب منظومة الدفع الرباعي

تعتمد نيسان تيكتون ماديًا على خيارين من محركات البنزين المزودة بشواحن توربينية متطورة؛ الخيار الأول والأساسي يأتي بثلاث أسطوانات وسعة 1.0 لتر ينتج قوة حركية تبلغ 100 حصان وعزم دوران يصل إلى 166 نيوتن/متر، ويتصل حصريًا بناقل حركة يدوي من 6 سرعات. 

نيسان تيكتون (بيبي باترول) 

أما الخيار الثاني والأقوى فيأتي بأربع أسطوانات وسعة 1.3 لتر ليولد قوة حركية تصل إلى 161 حصانًا وعزم دوران يبلغ 280 نيوتن/متر، مع إمكانية توفيره بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) من 6 سرعات.

وعلى عكس النسخ الأوروبية من شقيقتها داشيا داستر التي تتيح نظام الدفع الرباعي، قررت نيسان طرح سيارة تيكتون بنظام الدفع الأمامي فقط لكافة الفئات بالأسواق، وذلك لخفض تكاليف التصنيع الاستثمارية وتقديم السيارة بسعر افتتاحي منافس للغاية يبدأ من حوالي 11,000 دولار أمريكي للفئة القياسية.

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