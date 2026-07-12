من فوق العمود.. مشجع يرفع صورة محمود صابر احتفالًا بعودة نجم منتخب مصر في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ مشهدًا لافتًا خلال استقبال محمود صابر، نجم منتخب مصر، عقب عودته من المشاركة التاريخية مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمواطن اعتلى أحد الأعمدة، رافعًا صورة اللاعب، تعبيرًا عن فرحته وفخره بما حققه مع المنتخب الوطني.

وجاء هذا المشهد ضمن أجواء الاحتفال الكبيرة التي شهدتها مسقط رأس اللاعب، بعدما احتشد عدد كبير من أهالي وجيران وأقارب محمود صابر لاستقباله، حيث اصطحبوه في سيارة مكشوفة وسط الهتافات والتصفيق، احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه مع منتخب مصر في المونديال.

تكريم تاريخي للفراعنة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز، بعدما نجح المنتخب في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وودع منتخب مصر منافسات البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا حظي بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.