بعد تأهل فرنسا .. ‏فيفا يستبعد الحكم فرانسوا ليتيكسييه من كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير من إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعد تأهل فرنسا لنصف نهائي البطولة

ورغم الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم عقب مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 لكن الفيفا تمسك بالحكم حتى دور نصف النهائي.

يأتى استبعاد الحكم الفرنسي بسبب تأهل منتخب بلاده لمرحلة نصف النهائي وهو ما يمنعه من التواجد والتحكيم خلال المباريات القادمة.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا

وتنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء 14 يوليو، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد دالاس، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا

ويستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

جاء تأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني على التوالي لصالح اسطورتهم ليونيل ميسي الذي يشارك في المونديال الأخير له في مشواره مع كرة القدم.

في المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026

فرنسا vs اسبانيا

الثلاثاء 7/14 الساعة 10مساء بتوقيت مصر

فيفا vs انجلترا

الأربعاء 7/15 الساعة 10مساء بتوقيت مصر

تذاع المباريات عبر قنوات

بي ان اسبورت المفتوحة

قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة