فيفا يرفض استبعاد ليتكسير ويؤكد استمراره في كأس العالم بعد احتجاج مصر

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير من إدارة مباريات كأس العالم 2026، رغم الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم عقب مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16.

ووفقًا للتقارير، فإن لجنة الحكام في "فيفا" ستواصل تقييم الأداء التحكيمي للحكم الفرنسي وفق الإجراءات المتبعة بعد كل مباراة، إلا أن الاحتجاج المقدم من الاتحاد المصري لا يترتب عليه تلقائيًا إيقاف الحكم أو استبعاده من البطولة، باعتبار أن تعيين الحكام وإبعادهم يظل من الاختصاص الحصري للجنة الحكام بالاتحاد الدولي

وكان الاتحاد المصري قد تقدم باحتجاج رسمي، مطالبًا بالتحقيق مع طاقم التحكيم بعد القرارات المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة الأرجنتين، والتي انتهت بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 3-2.

وعلي الرغم من استبعد لجنة التحيكم بالاتحاد الدولي لكرة القدم لأكثر من 20 حكما إلا أن ليتكسير يستمر في تواجده في مونديال كأس العالم ٢٠٢٦.