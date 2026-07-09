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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تكشف العلاقة بين تناول المواد الحافظة والإصابة بضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
نهى هجرس

توجد المواد الحافظة في مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اليومية، وتشير أبحاث جديدة إلى أن بعض الإضافات الغذائية قد تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية

تؤدي بعض المواد الحافظة في الطعام إلى ارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من بعض المواد الحافظة الغذائية كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات، بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتُضاف هذه النتائج إلى المخاوف المتزايدة بشأن الآثار الصحية للمواد المضافة الشائعة في الأطعمة المعلبة والمصنعة.

قامت الدراسة، التي قادها باحثون في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية بتحليل بيانات من أكثر من 112000 بالغ مسجلين في مجموعة، وهي واحدة من أكبر الدراسات الغذائية الجارية في العالم

قام المشاركون بالإبلاغ بانتظام عما تناولوه من طعام، بما في ذلك العلامات التجارية المحددة للأغذية، مما سمح للباحثين بتقدير مدى تعرضهم للمواد الحافظة الغذائية، ثم قام الباحثون بتتبع النتائج الصحية للمشاركين لمدة ثماني سنوات تقريبًا.

بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا أقل كميات من المواد الحافظة، كان الأشخاص الذين تناولوا أعلى كميات منها أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقد حدد الباحثون ثماني مواد حافظة شائعة الاستخدام مرتبطة بارتفاع معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك سوربات البوتاسيوم، ونتريت الصوديوم، وحمض الستريك، وحمض الأسكوربيك

عندما فحص الباحثون أنواعًا مختلفة من المواد الحافظة، وجدوا أن الإفراط في استهلاك المواد الحافظة غير المضادة للأكسدة، مثل نتريت الصوديوم والسوربات المستخدمة في اللحوم المصنعة والأطعمة المعلبة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29%، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16%، في المقابل، يرتبط الإفراط في تناول المواد الحافظة المضادة للأكسدة، بما في ذلك حمض الأسكوربيك (فيتامين ج) وحمض الستريك ومستخلص إكليل الجبل، بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%.

غالباً ما توجد هذه المواد الحافظة في الأطعمة المعلبة والمعالجة بشكل مفرط، مثل اللحوم المصنعة، والخبز، والوجبات الخفيفة المعلبة، والتوابل وتتبيلات السلطة، والوجبات الجاهزة، والمشروبات الغازية

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