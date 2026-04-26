ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول السكر؟

تناول السكريات بشكل كبير بسبب العديد من المشاكل الصحية، تحتوي الأطعمة الكاملة، كالفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والحبوب، على سكريات طبيعية. يهضم الجسم هذه الكربوهيدرات ببطء، مما يوفر لخلاياك إمدادًا ثابتًا من الطاقة، أما السكريات المضافة، فتوجد في الأطعمة والمشروبات المعلبة.

أضرار الإكثار من تناول السكر

- أمراض القلب

واحد من كل عشرة أشخاص يحصل على ربع سعراته الحرارية اليومية أو أكثر من السكر المضاف، وقد وجدت إحدى الدراسات أن من يتناول هذه الكمية من السكر يكون أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بأكثر من الضعف مقارنةً بمن يتناول أقل من نصف هذه الكمية.

- ارتفاع ضغط الدم

عادةً ما يُلقى اللوم على الملح في هذه الحالة، التي تُعرف أيضاً بارتفاع ضغط الدم، لكن بعض الباحثين يقولون أن السكر قد يكون السبب الأكثر إثارة للقلق، ويعتقدون أن أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم هو تسبب السكر في ارتفاع مستويات الأنسولين بشكل مفرط، وهذا بدوره قد يُقلل من مرونة الأوعية الدموية ويُؤدي إلى احتباس الماء والصوديوم في الكليتين.

- أمراض الكبد

معظم الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة المعلبة مُحلاة بالفركتوز، وهو سكر بسيط موجود في الفواكه والخضراوات مثل الذرة، يقوم الكبد بتحويله إلى دهون، إذا كنت تتناول الفركتوز بانتظام، تتراكم قطرات صغيرة من الدهون في الكبد، وهذا ما يُعرف بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، يمكن علاجه بتغييرات مبكرة في النظام الغذائي، ولكن مع مرور الوقت، قد يُسبب التورم والتندب تلفًا في الكبد.

المصدر webmd