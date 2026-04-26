الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر .. اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الاقتصادية التي ستصدر حكمها في دعوى تعويض رفعتها الفنانة ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، مطالبة بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه، وذلك بسبب تهمة السب والقذف.

تفاصيل القضية:

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من دفاع الشيخ محمد أبو بكر، بعد إدانته بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، مما يجعل الحكم الصادر بحقه نهائيًا وباتًا.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة بتغريم الشيخ محمد أبو بكر 20 ألف جنيه في القضية نفسها، حيث تبادل الطرفان السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لهيئة المحكمة، قام الشيخ محمد أبو بكر بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تضمن عبارات شديدة الإساءة للفنانة ميار الببلاوي، حيث اتهمها بالزنا ووجه اتهامات مهينة لزوجها بالدياثة.

وأكدت المحكمة أن الفنانة ميار الببلاوي تأثرت بشكل كبير جراء هذه التصريحات، حيث أصيبت بضرر نفسي واجتماعي جراء التشهير بها وبأسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشارت الحيثيات إلى أن الشيخ محمد أبو بكر استغل هذه الواقعة لتحقيق مكاسب مادية عبر زيادة نسبة المشاهدات على صفحته، ما كان له تأثير سلبي على حياة الفنانة وأسرته.



