بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. العقارب تلدغ 5 أشخاص في الوادي الجديد

تعرض 5 أشخاص، للدغات العقارب السامة، في مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب.

العقارب السامة تلدغ 5 اشخاص

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض 5 أشخاص للدغات العقارب السامة في نطاق مدينتي الخارجة والفرافرة وعدد من القرى التابعة لمركز الفرافرة.

وتبين من الفحص إصابة كل من: نجية عبد الوهاب عبد العواض، 56 عامًا، بلدغة عقرب في حي الزهور بمدينة الخارجة، وإبراهيم محمد أحمد، 40 عامًا، بعدما لدغته العقارب السامة داخل منزله بمدينة الفرافرة.

كما أصيب كل من محمد عصمت عطية، 34 عامًا، بلدغة عقرب داخل مزرعة بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة، ومحمد عاطف السيد عوض، 15 عامًا، بلدغة عقرب داخل مزرعة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، إضافة إلى منى حمدي أحمد محمد، 18 عامًا، التي تعرضت للدغة داخل منزلها بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية العاجلة، وجرى حقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب، مع متابعتهم طبيًا للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.